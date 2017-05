Annaba : Dans le calme

Sérénité et engouement ont marqué hier les élections législatives dans la wilaya. Comme à l’accoutumée, en pareil évènement très important dans la vie politique du pays, les personnes âgées ont été les premières à se rendre dans les bureaux et centres de vote pour s’acquitter de leur devoir électoral avec 432510 inscrits pour élire huit députés et encadrés par 7321 agents. L’opération électorale a débuté timidement dans la matinée, avec un taux de participation estimé à 2,82% qui a atteint à 17 heures 23,06%.Des électeurs et électrices rencontrés au sortir du vote ont exprimé le sentiment du devoir accompli et se sont montrés satisfaits de l’accueil réservé . De l’avis de certains électeurs, l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions et ces législatives ouvrent des perspectives nouvelles pour la poursuite du processus démocratique seul garant de la paix et de la stabilité. À l’exception de certains dépassements enregistrés dans certains bureaux de vote qualifiés de minimes par le représentant de la haute instance indépendante de surveillance des élections Labiad Abdelwahab.Ce dernier nous a déclaré que la permanence de ladite instance a été saisie de sept recours relatifs au déroulement du scrutin et qu’une enquêté a été ouverte. Le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce au dispositif mis en place. Par ailleurs, et dans le but de permettre aux retardataires d’accomplir leur devoir électoral, il a été décidé de prolonger jusqu’à vingt heures les opérations de vote dans les 12 communes que compte la wilaya. Les cinq observateurs dont trois représentant l’Union Africaine et deux la Ligue arabe, ont été autorisés à se rendre dans les centres et bureaux de vote de leur choix, selon Labiad Abdelwahab.

B.Guetmi