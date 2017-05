Boufarik : au cœur de la Mitidja

À Boufarik, en ce jour de vote ensoleillé, les discussions sont plutôt portées sur le WAB, le club local de football qui va jouer sa survie en Ligue 2-Mobilis, lors de la dernière journée. «Ce sera dur, mais on y croit», lancent un groupe de jeunes, accostés au sortir de l’école Larbi-Tébessi où l’affluence n’était pas encore importante dans la matinée. «C’est vrai qu’on ne se bouscule pas encore au portillon, mais je crois que ça va monter crescendo. Traditionnellement, les Algériens sont connus pour attendre la fin d’après-midi pour se ruer vers l’urne», fait remarquer Nadir, qui ne semble pas pressé d’exercer son droit. «En revanche, je suis inquiet pour mon équipe de Boufarik», a-t-il reconnu. Cependant, on est encore loin du verdict du foot, et en attendant, celui de l’urne est imminent, dans quelques heures seulement.

L’engouement ne prête pourtant pas à la grande affluence, si l’on se fie au décor planté et qui est le même dans tous les centres de vote de la ville des Oranges, du moins ceux que nous avons visités hier. À Aït Khaled, Bendar ou Maâziz, la tendance observée au début de l’après-midi ne diffère pas. Un taux moyen de 10% est affiché dans ces centres. «Il faut souligner le fort engouement des militaires qui ont voté en force», nous a révélé un encadreur du centre Larbi-Tébessi qui s’attend, lui aussi, à un meilleur enthousiasme à la fin de l’après-midi. Mais, peu à peu, des électeurs pointent leur bout de nez, à l’exemple de Djamel, 67 ans, accompagné de sa petite-fille. «Il faut bien inculquer à nos enfants les valeurs citoyennes et républicaines. Moi, je ne rate jamais un tel rendez-vous, car s’y abstenir ne sert à rien, si ce n’est de créer des problèmes supplémentaires», a-t-il justifié, au sortir du bureau de vote. Dans l’autre salle mitoyenne, la responsable du centre affirme que le nombre des inscrits dans cette école dépasse les 12.000. Et lorsqu’on lui demande le taux de participation provisoire, elle hésite et tente incompréhensiblement de se dérober comme si elle était embarrassée. «Je ne l’ai pas dans la tête. Je l’ai donné tout à l’heure, mais j’ai oublié le chiffre», s’est-elle justifié en premier lieu, avant de se décider en fin de compter de lâcher le morceau, aidé par un encadreur. «Je crois qu’il avoisinait les 12% vers 13h», a-t-elle finalement révélé, comme si elle se sentait responsable de ce taux.



« Je vote, donc j’existe »



Dans la ville de Boufarik (78.112 habitants), considérée comme étant le cœur de la Mitidja et véritable plaque tournante agricole de la wilaya de Blida, et avec 25 centres mobilisés pour les élections législatives, les milliers de votants ne se sont pas précipités pour accomplir leur devoir. Les citoyens de la ville des Oranges se sont déplacés tôt dans la matinée de jeudi, pour élire ses représentants à l’Assemblée populaire nationale pour un mandat de cinq ans, mais pas en grand nombre. Le premier centre qu’on a pu visiter afin de prendre la température de l’affluence matinale des votants est l’école primaire Hocine-Maâziz, dont la sécurité est assurée par trois policiers et deux agents de la Protection civile. Sous un soleil de plomb, la cour dudit centre était presque vide. À 13 heures, le taux de participation n’a pu dépasser les 12% dans un centre de 9 bureaux comptant quelque 4.081 femmes inscrites, a-t-on appris auprès du chef du centre Lakhdar, qui précise que l’affluence durant les premières heures était très timide, tout en affichant son optimisme quant à la période de l’après-midi. «Le taux du vote progressera au fil des heures. Le scrutin se déroule de la façon la plus normale et dans de bonnes conditions», estime la responsable du centre électoral Maâziz-Hocine, connu sous le sobriquet le Rougi, situé en plein centre ville de Boufarik. Indiquant, à l’occasion, que «tous les moyens matériels et techniques ont été mobilisés pour faciliter la mission des chefs de bureau, mais aussi des citoyens qui viennent voter».

Pour lui, les électrices votent sous le regard vigilant des représentants de candidats qui suivaient l’opération électorale de très près. Khalti Djamila, vêtue d’un hidjab couleur ciel, avoisinant les 70 ans, tout sourire, à peine pénétrant l’enceinte scolaire, se dirigera immédiatement vers le bureau numéro 6, pour mettre son enveloppe blanche dans l’urne transparente. Comme à chaque fois, je vote et j’exprime ma voix. à quelques encablures du premier centre, l’école primaire Djilali-Boukhtachi, située sur le grand boulevard, le vote a débuté dès la matinée, avec une affluence relativement appréciable. Kamel, un jeune de 25 ans, affirme que pour lui, «l’opération électorale était très importante pour l’avenir du pays».

Amokrane Zoheir, chef du centre Djilali- Boukhtachi pour hommes, précise quant à lui que son centre n’a pas reçu la visite des observateurs internationaux, et aucun dépassement n’a été constaté jusqu’à 14 heures.

S. A. M. et Mohamed Mendaci