Mascara : Dès l’ouverture

En prenant la destination de la daïra de Hachem, pour couvrir le déroulement du vote et prendre le pouls des citoyens de cette bourgade agropastorale, quant à l'enjeu des élections législatives, nous nous sommes rendus compte que l’intérêt pour le choix de leurs élus à l’APN est grandissant, pour la simple raison que cette échéance intervient à un tournant de l’histoire. La commune de Hachem, à l’est du chef-lieu de la wilaya de Mascara, compte plus de 25.000 habitants, dont 15.000 en milieu semi-urbain, avec 16 douars qui s’étendent sur une surface d’environ 264 km2. Arrivés sur les lieux, nous nous sommes aperçus que la population commençait à voter dès les premières heures de l’ouverture des bureaux. Les électeurs, dans leur grande majorité, entièrement mobilisés pour aller massivement aux urnes, vont afin s'acquitter de cette tache ô combien vitale pour les citoyens face aux problèmes auxquels ils font face dans leur commune, en commençant par la santé, l’état civil, la voirie, l'habitat, l’environnement et tout ce qui s'ensuit, nous disent ces villageois qui nourrissent de grands espoirs pour les futurs représentants de la wilaya, au nombre de dix, à l’assemblée populaire nationale. Le message est clair, et il doit être perçu cinq sur cinq par les candidats. Cela dit, cette daïra, dont les habitants nous ont chargés de dire combien ils sont heureux de vivre dans une Algérie libre et indépendante tournée résolument vers le futur, le bien-être et le modernisme dans tous les domaines, c’est l’expression d’une gratitude, de reconnaissance et de remerciements au premier magistrat du pays, M. Abdelaziz Bouteflika, pour avoir ramené la paix sociale, la stabilité, la sécurité dans une nation unie et indivisible, des propos qui se passent de tout commentaire.

A. Ghomchi