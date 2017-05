Les électeurs s’adressent aux futurs députés : « Vous devez tenir vos promesses »

Comme à chaque rendez vous électoral, nos journalistes se sont déplacés en ce jour du scrutin du 4 mai, dans plusieurs centres de vote situés à l’est de la capitale (Réghaïa, Boudouaou, Rouiba), pour prendre la température de déroulement de l’élection.

Il est 10 h30, quand nous arrivons au chef-lieu de la daïra de Boudouaou (wilaya de Boumerdès). Première halte, l’école primaire Soummam, transformée pour la circonstance en centre de vote. La présence des citoyens dans cet établissement est faible. D’ailleurs, devant chaque bureau de vote, il n’y a pas de files d’attente. Ce qui donne déjà un aperçu sur une timide participation au début de vote dans ces régions au cours de la matinée. Mais, il faut le reconnaître, l’ambiance des grands jours est là. La majorité des électeurs rencontrés sont composés de femmes âgées, de vieux et de jeunes. «J’ai constaté que depuis l’ouverture du centre jusqu’à 11h, le nombre de citoyens venus voter est vraiment faible. Mais, à mon avis, l’affluence des électeurs va commencer à partir de 15h», a indiqué le chef du centre, Moulay Ali, tout en soulignant que «le nombre des électeurs inscrit est de l’ordre de 6.195». Alors que notre discussion n’était pas encore achevée, un homme accompagné de sa petite fille entre au centre pour accomplir son devoir électoral. L’occasion pour nous d’aborder un électeur. Il a volontiers accepté de nous livrer ses impressions : «J’ai un énorme espoir qu’à travers ces élections, il y aura certainement un changement. Nous sommes dans un pays démocratique, alors chaque Algérien a le droit d’exprimer son choix par les urnes. Il est nécessaire d’augmenter le taux de participation afin d’éviter la fraude. Si les citoyens ne se rendent pas en masse aux centres de vote, ce sera une opportunité pour facilité la fraude.» Devant le bureau de vote numéro 22, un sexagénaire a accompli son devoir citoyen. «Nous devons trouver le chemin de l’espoir. Si on ne vote pas, on ne peut pas faire mûrir l’espoir. En des moments pareils, l’Algérie a besoin de ses enfants», a-t-il soutenu. Il a d’ailleurs dédié un grand hommage aux chouhada, en ajoutant : «En ce moment, j’ai tout d’abord une pensée pour toutes les victimes de la guerre de Libération. J’espère que leur sacrifice ne sera pas en vain.»

Cette image, il faut le dire, confirme réellement la volonté du peuple algérien, et en particulier les jeunes, pour le changement à travers ces élections. Aujourd’hui, les futurs députés sont dans l’obligation d’être à la hauteur de ce grand pays et à la hauteur de ses citoyens. À quelques mètres de l’école, devant son magasin en attendant des clients, Saïd, qui a préféré s’exprimer en anonyme, a indiqué que «l’Assemblée populaire nationale (APN) ne sert à rien.

D’ailleurs, nous avons remarqué que toutes les lois et les avant-projets ne sont pas débattus sérieusement. Nous sommes conscients qu’il y a plusieurs candidats qui se servent de ce poste pour s’enrichir rapidement, mais pas pour être au service des citoyens», précise-t-il, en affirmant que, lui non plus, n’ira pas voter. Au niveau de Réghaïa et de Rouiba, nous avons constaté également le même climat qui règne. Le taux de participation depuis l’ouverture de certains centres jusqu’à 12h ne dépassait pas les 5%. Notre choix se porte sur le centre de vote les frères Boudjadra, au centre de la commune de Réghaïa. Déjà, à l’entrée, nous avons remarqué des hommes et des femmes accompagnées de leurs enfants et tenant entre les mains des cartes de vote. Ces derniers sont pressés d’accomplir leur devoir. Le premier responsable, Mohamed, nous a accueillis chaleureusement. Sans tarder, il entre dans le vif de sujet : «Le nombre des inscrits est de l’ordre de 5.260. Durant cette matinée, il n’y avait pas une grande affluence, car la plupart des citoyens préfèrent accomplir leur devoir citoyen à partir de midi.» Tout en exprimant son plein enthousiasme quant à l’augmentation de taux de participation à la fin de la journée, il ajoute : «Nous sommes habitués à ces faibles pourcentages durant la matinée des élections.»

Au niveau de l’école chahid Mohamed-El- Hamoudi, située à la commune de Rouiba, on constate la même atmosphère.

«Le nombre d’inscrits est de l’ordre de 3.587», selon le chef du centre.

M. A. Z.