Bentalha : Le vote de la raison

Bureaux de vote à Bentalha. Ils sont au total 6. Seules quelques encablures les séparent. D’un côté, les votants s’y rendent en groupuscules, de l’autre, ça donne l’air que ça n’a pas encore commencé. Lui, tout sourire, tout fier, a accompli son «devoir». Déjà ? À chacun son moment. Sur sa carte de vote, les cachets jouent des coudes. Le nom du vainqueur à l’issue du scrutin ? «Peu m’importe», lance Abdallah, assis sur sa chaise roulante, hébété de douleur qu’il espère passagère. Arborant l’uniforme d’analyste, le natif d’El-Harrach égrène les «points forts» de la Loi fondamentale amendée, et bifurque sur l’avenir politique qu’il espère meilleur. Des priorités ? Là, notre interlocuteur, accompagné de son épouse, chasse ses rebuffades. Et, d’une voix sereine, pense à une meilleure prise en charge de la jeunesse «davantage consciente», «de tout temps méritante». Les cadrans de la montre indiquent 10h30. Traversant les rues rectilignes de Bentalha, on s’arrête à l’école Ibn-Badis. À l’intérieur, les salles, avec une affluence moyenne, se ressemblent. Et nos regards sont braqués, non sans nostalgie, à ces dessins aux couleurs arc-en ciel, pas forcément parfaits. Et à ces textes qui replongent tout lecteur dans sa tendre enfance, commis par des bambins, dont certains, hilares même s’il est prématuré pour eux d’en saisir l’alpha et l’oméga de la politique, collent aux basques de leurs parents. Les femmes, en voile ou en hayek, ont préféré voter d’abord, pour se charger, ensuite, des tâches ménagères. L’une d’elle, Fatma-Zohra, rencontrée au centre N° 6, habituée à donner son suffrage, attend un parlement composé d’«experts en politique», et de députés «humanistes» qui se soucient des préoccupations des citoyens.

À 11h tapantes, 472 citoyens ont déposé leur bulletin. Constat : les personnes relativement âgées composent les effectifs des votants. Du haut de ses 83 ans, Ali Mokaddem, imam, enfilant un burnous en dépit des 37 degrés qu’affiche le thermomètre, parle d’un vote de «la raison», «du cœur». Avec les élections, il a noué une relation de fidélité. «Je n’ai jamais manqué un rendez-vous.» Et le voilà à se projeter sur la présidentielle de 2019. Rempli d’espoir, l’octogénaire prie Dieu de lui accorder longue vie. Et les jeunes ? Absents ? Abstentionnistes ? Ceux rencontrés à l’extérieur préfèrent voter dans l’après-midi. En ce moment, la discussion bat son plein sur les matchs de foot européens qu’ils revivent minute par minute. Exception, l’on distingue un adolescent, démarche féline, qui ne veut pas attendre la dernière minute. «Plus qu’un devoir, le vote est une obligation.

Ceux qui s’abstiennent n’ont pas l’amour de la patrie.» De la bouche d’un étudiant, à son 20e printemps, né un mois après l’horrible assassinat de son père lors du carnage de septembre 1997 qui a plongé Bentalha dans la terreur, les mots prennent tout leur sens. Même si certaines âmes sont encore inconsolables, ce massacre relève du passé. La commune vit la quiétude, la sécurité, la tranquillité. Qu’on ose une question embarrassante classée au chapitre des secrets personnels : pour qui vote Adel ? On aurait deviné la réponse : à la mémoire de son père, pour sa maman «que Dieu a façonné au-delà de tout art», et pour l’Algérie qu’il compte représenter dignement à l’échelle internationale. Aujourd’hui, inscrit en ingéniorat option informatique, l’étudiant, né génie comme les autres naissent blonds ou bruns, enchaîne les prouesses. L’une derrière l’autre. Toutes méritées. À Bentalha, le vote ne faisait que commencer.

Fouad Irnatene