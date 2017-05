Tizi Ouzou : Dans la sérénité

Les bureaux et centres de vote, au nombre respectivement de 1.200 et 670, étaient tous ouverts à l’heure pour accueillir les citoyens. Tout le personnel réquisitionné pour l’encadrement de cette opération était présent au niveau de tous les bureaux et centres de vote. Ils étaient plus de 11.000 agents à assurer l’encadrement de cette opération électorale qui s’est déroulée dans la sérénité la plus totale, a tenu à assurer le wali, Mohamed Bouderbali, à sa sortie du bureau de vote Kerrad-Rachid, au centre-ville où il a accompli son devoir. «Tous les moyens ont été mis en place par l’Administration, pour que cette élection se déroule dans de très bonnes conditions», a-t-il également rappelé. Concernant l’affluence des électeurs et électrices aux bureaux de vote, celle-ci a été timide durant les deux premières heures.

À 10h, ils n’étaient que 12.412 électeurs et électrices à avoir accompli leur devoir civique, sur les 675.479 inscrits sur la liste électorale de la wilaya, soit un taux de seulement 1.84%.À 14 heures, le nombre de citoyens à s’être rendus aux urnes est passé de 12.412 électeurs, à 49.794, soit un taux de 7.37%. Cette substantielle évolution du taux de participation est certainement due au vote des femmes qui préfèrent s’occuper d’abord de la maison, avant de se rendre aux urnes. Selon des échos de différentes localités de la wilaya, les électeurs et électrices se rendaient normalement aux bureaux et centres de vote, pour glisser le bulletin de leur liste favorite dans l’urne. L’affluence diffère d’une localité à une autre, et le taux de participation évoluait au fil des heures. Une moyenne d’un peu plus de 8% de participation est enregistrée dans la mi-journée. À Aït Khellili, daïra de Mekla, le taux de participation a atteint 11.24 % à 13h, et à Mkira, le taux était de 10.11% à la même heure. Aux Ath Ouacifs, le taux a atteint pas moins de 19.82 à 15h30, selon la radio locale. Les représentants des listes en lice, 11 partis politiques et 4 indépendants, qui suivaient le déroulement de l’opération à partir de leurs permanences, étaient tous optimistes quant à la participation des citoyens à cette élection, une participation qui évoluait progressivement. Le directeur du campagne de la liste du FFS, le sénateur Hocine Haroun, rencontré au siège de la permanence du parti, s’est dit globalement satisfait du déroulement du vote. «Jusqu’à présent, nous n’avons enregistré aucun dépassement ni incident», nous a-t-il indiqué, aux environs de 11h. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, s’est déplacé hier à son village natal Taqa, dans la commune d’Aït Yahia, daïra d’Aïn El-Hammam, pour effectuer son devoir électoral, au même titre que tous les citoyens de son village et de son pays.

Bel. Adrar