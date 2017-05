El Madania, ville électorale

C’est dans une ambiance bonne enfant que les habitants des quartiers d’El Madania se sont rendus hier, dans les centres de vote. Et comme à leur habitude, les hommes ont commencé dans la matinée à affluer vers les bureaux de vote, tandis que les femmes ont préféré s’y rendre dans l’après-midi, accompagnées de leurs enfants ou petits-enfants pour la plupart.

« On profite du soleil et de cette belle journée printanière pour amener les enfants avec nous », nous a expliqué cette enseignante de physique du CEM Fatiha Iratni, dont l’établissement de vote jouxte l’entrée supérieure de Maqam Echahid. Comme elle, de nombreuses femmes se sont donné rendez-vous, comme nous a expliqué sa collègue, « joindre l’utile à l’agréable ». Accomplir son devoir électoral et permettre aux enfants d’aller courir ou jouer au ballon sur l’immense esplanade de Riadh El Feth, qui était d’ailleurs pleine de monde en ce début d’après-midi.

Aussi, bien que timide au début, l’affluence s’est faite plus importante au fil des heures de l’après-midi. Il faut dire que cette commune, haut bastion de la révolution durant la période du colonialisme, a toujours gardé ses réflexes militants, et la kasma du FLN, située en plein milieu de cette localité a toujours été le lieu de prédilection de l’ancienne génération. Depuis, bien sûr, la tendance a changé, puisque d’autres tendances politiques ont émergé. En effet, le MSP et le RND se sont partagés à tour de rôle la direction de l’Assemblée populaire nationale.

Il n’en demeure pas moins que le fait d’être fils de moudjahid ou de chahid a toujours son droit de cité, dans cette commune qui a été l’un des principaux théâtres des événements du 11 décembre 1960 et qui a enregistré nombre de ses enfants tombés au champ d’honneur. Il ne faut pas oublier que la réunion historique des 22 a été abritée dans l’une de ses maisons et que la funeste villa Sésini a été l’un des plus tristes lieux de torture de l’armée française. Tout cela a fait que la population de Salembier a toujours été mobilisée dans tout ce qui a trait à la vie politique du pays, y compris les consultations électorales, où l’on enregistre à chaque fois, d’importants taux de participation.

Il faut dire aussi, que cette commune a été très courtisée par les candidats. D’ailleurs, pratiquement toutes les têtes de liste sont passées, soit pour un bain de foule, soit pour y tenir un meeting. Mais force est de constater que ce sont les campagnes de proximité qui ont attiré le plus de monde.

C’est Sid-Ahmed Ferroukhi, tête de liste du FLN, qui a ouvert le bal, en s’y rendant dès le premier jour de la campagne. Après moult discussions avec les habitants autour d’un café, il a sillonné les différents quartiers en saluant les commerçants et passants. Ce qui a eu l’heur de leur plaire. Pour leur part, d’autres partis ont préféré investir la place centrale de la commune en arrivant sous les sons de la zorna ou du karkabou. Chacun son goût ! Néanmoins, force est de constater qu’ils ont tous, fait des efforts, puisque les candidats sont arrivés par groupe, afin que chacun puisse répondre aux préoccupations des habitants qui affluent par curiosité, de toutes parts. Reste que cette campagne électorale a donné à la ville d’El Madania une ambiance particulière, ponctuée chaque jour par un événement électoral nouveau.

Pour ce qui est de l’opération de vote d’hier, force est de constater que les collectivités locales ont été à la hauteur de l’événement. Ayant égaré ma carte d’électeur, je me présente au bureau des informations spécialement mis à cet effet, au niveau de l’école Fatima Ghazel, où a enseigné le défunt Mouloud Feraoun pendant la révolution. Le préposé me demande mes papiers d’identité, confirme mon inscription sur les listes et me dirige gentiment vers le bureau où je dois voter. Là, on me redemande mes papiers, et après une petite vérification, on me tend une enveloppe en m’invitant à prendre l’ensemble des dix-sept listes proposées. Ce que je fais.

Je rentre dans l’isoloir, où je remarque que seuls deux ou trois partis émergent du lot, devant le flot de papiers jetés dans la corbeille. Une fois le choix fait, il faut signer le registre après avoir mis l’enveloppe dans une urne transparente, déjà à demi pleine en ce début d’après-midi. Il faut mettre son doigt dans l’encre pour laisser son empreinte sur sa signature. On me remet un bon sur lequel est inscrit en rouge « a voté ». Un bon que j’ai gardé dans mon sac, histoire de garder un souvenir de cet événement quinquennal.

Amel Zemouri