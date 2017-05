Commune d’Alger-centre : fidèles au rendez-vous

S’il est une chose à souligner d’entrée, pour ce qui concerne Alger-Centre, en ce jeudi 4 mai, jour d’élection pour le renouvellement de la composante de l’APN, c’est que cette commune « cœur palpitant de la capitale », n’a ménagé aucun effort pour embellir son environnement pour être à la hauteur d’un événement politique que d’aucuns ont qualifié de « défi à relever ».

Moins d’encombrements, une circulation fluide sur les grands boulevards, et une ambiance des grands jours, tout a été fait pour accueillir les électeurs dans les 193 centres de vote répartis à travers les établissements de la commune.

Malgré l’affluence timide enregistrée dans la matinée, les Algérois fidèles à leurs habitudes n’ont commencé à se rendre aux urnes, que dans l’après-midi, où le taux a commencé à être de plus en plus appréciable. C’est d’ailleurs la tendance qu’on a remarquée en nous rendant au centre de vote « El Houria », sis à Telemly, où dans la matinée, le nombre de votants n’a pas dépassé 200 sur les 4.500 inscrits, alors qu’à 14h les nombre de votants avait déjà dépassé les 1.000.

Rencontré sur les lieux, le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Alger-Centre qui, lui aussi, faisait la tournée des centres de vote pour s’assurer du bon déroulement de l’opération , a assuré à El Moudjahid que le taux sera revu à la hausse. « Il dépassera les 50% avant 17h » a-t-il assuré.

M. Abdelhakim Bettache a, dans ce sens, indiqué que depuis 2012, « le taux de participation d’Alger-Centre est plus important parce qu’il y a un travail qui est fait par les élus et l’administration de la commune d’Alger-Centre quant à la sensibilisation des électeurs ». « Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés à cet effet. Ainsi, pas moins de 1.193 cadres administratifs ont été déployés pour gérer et orienter les électeurs », a-t-il fait savoir.

Au cours de la matinée, l’école primaire El-Houria, a vu aussi le passage du président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès qui y a accompli son devoir électoral, créant avec lui une ambiance particulière, entre youyous et applaudissement de ses partisans.

Dans une déclaration a la presse, le secrétaire générale du MPA a indiqué que sa formation politique est optimiste quant au résultat de ce scrutin en estimant que le parti a toutes ses chances pour être avoir une place sur le podium « nous avons fait une bonne campagne électorale, nous avons sillonné l’ensemble de territoire national, où nous avons reçu de très bons échos », a-t-il dit, tout en ajoutant que le MPA est le seul parti à avoir proposé un véritable programme économique avec des propositions concrètes pour sortir de cette crise.

M. Benyounès a saisi l’occasion pour appeler les Algériens à se rendre massivement aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir. « Les Algériens devront se rendre massivement aux bureaux de vote à travers le territoire national pour élire leurs représentants à l’Assemblée populaire nationale », a-t-il conclu avant de remercier ses partisans pour le travail « titanesque » qu’ils ont accompli ces trois dernières semaines



Observateurs de l’UA : « S­­’inspirer de l’expérience algérienne ».



Au cours de la même matinée, ce centre de vote apparemment fort prisé par les collectivités locales et les médias, a reçu la visite surprise des observateurs de l’Union africaine qui sont venus pour s’enquérir des conditions du déroulement de l’opération électorale.

Interrogé par nos soins, le chef de mission des observateurs de l’UA, M. Delita Mohamed Delita a fait savoir que sa tournée au niveau des différents établissements, lui a permis de constater que les Algérois ont voté dans le calme et dans la sérénité « c’est ce qui augure du succès de ces élections », a-t-il dit.

Il a affirmé dans ce sillage que toutes les disposions ont été prises par les autorités pour assurer le bon déroulement de l’opération «jusqu’à maintenant aucun dépassement n’a été enregistré, les gens viennent voter librement sans aucune entrave. C’est ce genre de liberté que nous en encourageons», a-t-il dit.

M. Delita a également indiqué que la commission est présente en Algérie « non seulement pour observer, mais aussi pour s’inspirer de l’expérience algérienne. Nous sommes confiants de l’expérience algérienne partagée aujourd’hui dans plusieurs pays en Afrique », a ajouté le chef de mission des observateurs de l’UA qui a qualifié cette expérience d’évolutive d’une année à l’autre. Il s’est dit aussi rassuré sur le bon déroulement des élections qui se tiennent, selon lui, dans le « calme », la « transparence » et surtout dans un climat de « paix ».

Plus loin, à la rue Pasteur (Alger-Centre) où un centre électoral regroupant 18 bureaux a été ouvert, la participation était relativement « faible » durant la matinée, selon les organisateurs. Ceux-ci ont été unanimes à dire qu’ « en règle général, les Algérois préfèrent voter dans l’après-midi où l’on enregistre une hausse du taux de participation », note le chef de ce centre où sont inscrits 4.200 électeurs, assurant que le centre s’attend à une participation massive tard dans l’après-midi.

Il a tout de même, tenu à saluer la mobilisation des services de sécurité et de l’administration pour assurer un déroulement optimal du scrutin.

Sarah A. Benali Cherif