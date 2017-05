Déclarations de chefs de partis politiques

Djamel Ould Abbès (FLN) :

« Pour une Algérie plus forte »

«Le FLN a fait un excellent travail pendant la campagne électorale à travers toutes les wilayas du pays pour inciter les citoyens à voter en force pour une Algérie plus forte. Cette échéance électorale constitue une étape très importante dans le processus de réformes consacrées par la nouvelle Constitution», a souligné, hier, le secrétaire général du FLN, M. Djamel Ould Abbès. M. Ould Abbès qui venait d’accomplir son devoir électoral au niveau de l’école Al Ghazali, à Alger, a fait part de sa «conviction» que le parti FLN aura le dernier mot. Revenant ensuite sur le déroulement de la campagne électorale, et tout en concédant que «le début de campagne a été plutôt timide», il précise, cependant, que « les choses se sont nettement améliorées » et que « les citoyens ont pris conscience de l’importance de cette échéance ». Le SG du FLN relèvera dans ce contexte que « Plus de 17.000 militants étaient présents lors du meeting organisé à la Coupole Mohamed-Boudiaf à Alger ; ce qui explique le poids de notre formation politique », a-t-il mis en relief. A noter, par ailleurs, M. Ould Abbès a appelé les citoyens à «barrer la route aux partisans du boycott».



Ahmed Ouyahia (RND) :

« Décision au peuple »

Approché par la presse après avoir accompli son devoir électoral au CEM Pasteur d’Alger, le SG du Rassemblement national démocratique (RND) a émis le souhait de voir les résultats « à la hauteur des efforts consentis » et de voir « une bonne participation ». M. Ahmed Ouyahia a également affirmé : « Il est temps que la parole et la décision reviennent au peuple ».



Amara Benyounès (MPA) :

« Voter est un devoir »

Dans une déclaration accordée à la presse à l’issue de son vote effectué au niveau du centre « El Houria » d’Alger, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), M. Amara Benyounès, a appelé les Algériens à se rendre massivement aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir lors des élections législatives.

«Les Algériens devront se rendre massivement aux bureaux de vote à travers le territoire national pour élire leurs représentants à l’Assemblée populaire nationale (APN) », a en effet souligné M. Amar Benyounès après avoir effectué son devoir électoral.



Amar Ghoul (TAJ) :

« S’impliquer dans cette fête démocratique »

Pour sa part, le président du parti Tadjamou’e Amal Eldjazair (TAJ) et après avoir mis en relief que « voter est aussi bien un droit qu’un devoir », a émis le souhait à ce que l’ensemble des Algériennes et Algériens en âge de voter s’impliquent dans cette « fête démocratique», à travers «une participation positive et constructive », a mis en exergue M. Amar Ghoul.



Abdelmadjid Menasra (FC) :

« Déroulement normal du scrutin »

Le président du Front du changement (FC) et tête de liste à Alger de l’alliance du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelmadjid Menasra, a appelé « les Algériens et les Algérois, en particulier, à se rendre ‘‘massivement aux urnes pour les élections législatives’’, soutenant que « l’enjeu est important pour l’avenir du pays».

A l’issue du vote qu’il a accompli au niveau de l’école primaire Ahmed Aroua dans la commune de Chéraga ouest, M. Abdelmadjid Menasra a déclaré que le scrutin se déroulait dans des conditions « normales ».



Louisa Hanoune (PT) :

« Respect de la volonté du peuple »

« Le peuple algérien aspire à un renouveau politique (...) et souhaite exercer son libre arbitre dans des conditions normales en toute transparence et en toute démocratie », a notamment souligné la SG du Parti des Travailleurs.

S’exprimant avoir accompli son devoir électoral à l’école El-Oumouma à Alger, Mme Louisa Hanoune a également appelé au respect de la volonté de la majorité du peuple et à faire en sorte que le scrutin législatif « reflète réellement » son choix. « Nous nous adressons à ceux qui ont la charge d’organiser et de suivre les élections législatives d’être prudents, car l’heure est très grave et parce que la majorité du peuple aspire à la paix et à la fin de cette crise économique », a-t-elle déclaré, notant que « la moindre dérive, aussi petite soit-elle, peut être une étincelle qui allume le feu ».

La SG du PT qui met en exergue que ces élections ont été, dès le départ, pour son parti, « charnières, au regard de la situation nouvelle de notre environnement immédiat et de la situation internationale ».



Mohcine Belabbas (RCD) :

« espérer beaucoup de sièges »

« Dans les wilayas où il s’est présenté, le RCD a de fortes chances d’avoir beaucoup de sièges », a déclaré à la presse, le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, M. Mohcine Belabbas, après avoir accompli son devoir électoral au niveau de l’établissement du Chahid Mohamed Baha, situé à Bordj El Kiffan (Alger). « Le RCD a toujours choisi les circonscriptions où il est présent en force par la qualité de ses candidats et celle de la campagne électorale qu’il a menée dans plusieurs wilayas ainsi que par le nombre de ses militants », soutient le chef de ce parti politique. M. Mohcine Belabbas a également émis le souhait que le choix des votants soit respecté.

Par ailleurs, M. Belabbas a, aussi, appelé au « respect de la disposition des bulletins de vote attribués aux partis », déclarant avoir eu écho d’«anomalies», dit-il, dans certains centres de vote de la capitale.

