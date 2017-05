M. Grine : « Les observateurs internationaux unanimes sur le professionnalisme de la presse nationale »

Le ministre de la Communication, Hamid Grine a relevé hier, «la crédibilité, le sérieux et le professionnalisme» de l'Agence nationale de presse, Algérie presse service dans la couverture des élections législatives, notamment. M. Grine, qui effectuait une visite à l'APS a indiqué, que sur le plan de «la crédibilité, le sérieux et le professionnalisme», l'APS est «au top», dans la couverture des opérations de vote des législatives, ajoutant que «c'est réjouissant, dès lors que l'équipe de journalistes et de responsables est une équipe très jeune, ce qui lui offre encore une marge de progression importante».

«Je peux dire que le passage de témoin entre les grands journalistes d'hier et ceux d'aujourd'hui s'est fait le plus naturellement du monde», a-t-il relevé, car, a-t-il ajouté, «ce n'est pas facile de passer d'une génération à une autre». Evoquant le fonctionnement du service technique de l'APS, M. Grine a déclaré qu'il est doté d'outils de production «moderne» donnant une «visibilité» (notamment en information, images et vidéos) en matière d'élection dans toute l'Algérie et même dans les pays où il y a une communauté algérienne. «Ma visite a été très informative, je suis rassuré sur l'information», a-t-il affirmé. Accompagné du directeur général de l'APS, Abdelhamid Kacha, le ministre a effectué une visite à l'APS, où il s'est notamment enquis du travail de la cellule en charge de la couverture du scrutin législatif, et du travail du service technique. A cette occasion, des explications lui ont été données sur les étapes franchies par l'agence dans le domaine de la modernisation des ses outils et supports de travail, en vue d'assurer un contenu de qualité.



La radio et la télévision nationales au fait de l’événement



Au siège de la Radio et de la Télévision nationales où il s’est rendu par la suite, Hamid Grine a affirmé que les premiers échos, qui lui sont parvenus de «sources officielles et non officielles» quant à l'affluence des électeurs dans les bureaux de vote, étaient «positifs», estimant que le taux de participation sera plus élevé dans l'après-midi. Parti s'enquérir de la couverture de l'opération électorale, M. Grine a indiqué avoir constaté au niveau des centres et bureaux de vote qu'il a visité «une dynamique et un intérêt manifeste de la part des citoyens», ajoutant que «les Algériens ont répondu à notre appel» d'après les échos qui lui sont parvenus de tout le territoire national. «L'Algérie est notre mère, accorder lui une demi heure de votre temps en votant car nous sommes dans une conjoncture qui appelle à la stabilité, au calme et au développement», à déclaré le ministre sur les ondes de la Chaîne II à l'adresse des auditeurs.

Lors de sa visite d'inspection aux deux médias, le ministre écouté les explications du directeur général de la Télévision algérienne, Toufik Kheladi qui a indiqué que l'ENTV a mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir une diffusion directe de l'opération électorale de 8h00 à 00h00 à travers 40 points de transmission directe couvrant les 48 wilayas, ajoutant que la couverture verra pour la première fois l'utilisation de toutes les variantes de la langue tamazight. Pour sa part, le directeur général de la Radio nationale, Chabane Lounakel a fait état de la mise en place, depuis le 22 janvier dernier, d'une feuille de route pour la couverture des législatives avec 132 heures de diffusion à la faveur de la mobilisation de 48 correspondants à travers les wilayas du pays outre la couverture des bureaux itinérants.

Au terme de sa visite, le ministre s'est dit «rassuré de ce qu'il a vu au niveau de la Télévision algérienne et de la Radio nationale», se félicitant de «la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour permettre au citoyen de voir et d'entendre par lui même ce qui ce passe à travers tout le pays». «J'ai constaté le professionnalisme des journalistes, leur engagement et leur volonté à transmettre l'information juste au téléspectateur et à l'auditeur», a ajouté a la fin M. Grine.



Les observateurs internationaux unanimes sur le bon déroulement du processus électoral



Par ailleurs, le ministre de la Communication avait eu à recevoir, la veille du scrutin, les délégations relevant d'institutions internationales chargées de l'observation des élections législatives. Une occasion pour lui d’affirmer, que la couverture médiatique de la campagne électorale était «propre et calme», indiquant que «des dépassements de forme sans impact ont été enregistrés». M. Grine a déclaré lors de ses entretiens avec les délégations des Nations unies, de l'Union Africaine (UA), de la Ligue Arabe et de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) que «l'Algérie connaît pour la première fois une couverture médiatique propre et calme de la campagne électorale», ajoutant que «l'évaluation initiale de cette couverture est très positive en dépit de quelques dépassements n'ayant pas impacté le déroulement du processus électoral». Le ministre a en outre précisé qu'«avant le lancement de campagne, nous appréhendions l'exploitation des médias par certains détenteurs de fonds, pour faire la propagande en faveur de certains partis, cependant, le travail du ministère durant ces trois dernières années était fructueux», révélant que son département ministériel avait lancé «une action avec les médias et les journalistes depuis 2014, afin d'assurer la formation et la moralisation du métier de journaliste».

En réponse aux interrogations des membres des délégations, le ministre a indiqué que «le ministère de la Communication a mené une action de sensibilisation auprès des journalistes et responsables des différents médias, que j'ai moi-même rencontrés avant l'entame de la campagne électorale et auxquels j'avais indiqué que la stabilité du pays était tributaire de ce qu'ils allaient diffuser : Les médias algériens ont été à la hauteur». Il a également mis l'accent sur «l'importance de l'information en période électorale», estimant que tout «alarmisme» était susceptible d'être médiatisée par les médias et les réseaux sociaux. Le ministre a cité, dans ce sens, la rumeur relayée par certains sites électroniques, selon laquelle les autorités algériennes auraient interdit l'accès en Algérie à des journalistes étrangers pour couvrir les législatives, ajoutant que «ces rumeurs sont infondées». Pour leur part, les représentants des missions d'observateurs étrangères se sont félicités «des facilités mises à leur disposition par les autorités algériennes». Ils ont salué également la création de nouvelles instances dans le cadre du dernier amendement constitutionnel à l'instar de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), et de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), soulignant «le débat libre et sincère» perçu à travers les journaux nationaux et les chaines privées depuis leur arrivée en Algérie.

L'ONU a dépêché quatre observateurs qui soumettront des rapports au Secrétaire général de l'organisation au terme du processus électoral. La délégation de la Ligue Arabe va soumettre son rapport deux mois après. Le rapport sera axé sur les résultats et les observations définitives élaborées par 121 observateurs de 18 nationalités arabes.

Synthèse Amel Zemouri



---------------/////////////////



« nous avons délivré une vingtaine d’accréditations aux journalistes étrangers »



Dans une déclaration à la presse, M. Hamid Grine a fait savoir que «nous avons délivré une vingtaine d’accréditations aux journalistes étrangers pour faire une couverture médiatique sur les législatives 2017», déclarant que le refus des visas est dû au retard déposé par les organes de presse et au non-respect au délai du dépôt. Il précisera, par ailleurs, «S'il existe des cas de rejet d'accréditation, cela relève de considérations purement administratives, notamment le non-respect des délais règlementaires (au moins 15 jours) pour formuler la demande d'accréditation», et rappellera que «l'Etat algérien opte pour la politique d'ouverture sur la presse nationale et étrangère, afin de garantir les libertés de la presse et d'expression».

H. H.

---------------/////////////////

« Une presse jeune et enthousiaste »



Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a précisé hier à Alger, que la presse est active et positive suite à sa contribution au succès des législatives, précisant qu’elle veille à informer l’opinion publique sur le déroulement des élections. Par ailleurs, les observateurs internationaux, venus à Alger dans le cadre des législatives du 4 mai 2017, étaient tous unanimes à propos de sa performance et de son professionnalisme durant la campagne électorale, laquelle n'a pas connu «de violence, ni d'invectives, ni de diffamation».

Lors d’une visite au Centre international de presse (CIP) à Alger, le premier responsable du secteur de la Communication a précisé, après une visite effectuée à quelques centres de vote, puis l’agence de presse service (APS), l’ENTV et la Radio que les journalistes travaillent dans de «bonnes conditions».

En ce qui concerne le traitement de la campagne électorale par la presse nationale, le ministre a souligné que «nous avons une presse jeune et enthousiaste», indiquant que les dépassements enregistrés sont «naturels».

Dans ce cadre, il a rappelé sa stratégie de professionnaliser le secteur depuis sa nomination à la tête de la tutelle depuis 2014. M. Grine a appelé la presse à faire la part des choses et de distinguer entre le mauvais et le bien.

Hamza Hichem