M. Sellal accomplit son devoir électoral à Alger

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a accompli hier matin à l`école El Ghazali (Alger) son devoir électoral. Par la suite, il a inspecté la Direction des opérations électorales et des élus au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Accompagné du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui,

M. Sellal a inspecté la cellule de coordination où des explications lui ont été fournies par le Directeur des Libertés et des affaires juridiques, Amara Lakhdar.