ECLAIRAGE : Loin de tous les pronostics

l Sur les 12.595 candidats, seuls 462 seront, par la voie de l’urne, hissés au rang de député. Une fonction hautement prestigieuse mais qui sous-entend de lourdes responsabilités. Lourde, car les citoyens qui ont pris le chemin des centres de vote, en ce jeudi 4 mai, ont cru à leurs promesses. Militants de partis, citoyens ...ils ont donné leur voix, à ceux, qui à leur sens, méritent leur confiance. C’est tout dire. Les résultats de ce scrutin, qui a vu pour la première fois une participation importance des partis politiques, pratiquement tous (54), apporteront des éléments de réponse à beaucoup d’interrogations. La principale consiste à connaitre la nouvelle configuration de l’échiquier politique algérien. Connaîtra ou connaîtra-t-il pas de changement ? C’est là toute la question. Tout le monde s’impatiente de voir si les gros cylindrés comme le FLN préservera sa suprématie. Allons-nous voir un raz-de-marée de l’ex-parti unique comme en 2012 ? Le RND, arrivera t-il à se maintenir comme deuxième force politique du pays. Les chefs de ces deux partis n’ont pas usé de mots dans un échange d’amabilité propre aux hommes politiques dont la rivalité n’est plus à démontrer. Ce rendez-vous électoral est également un grand test pour le RCD et le FFS qui ont marqué un grand retour. Les observateurs de la scène politique s’attendent à ce que ces deux formations, qui nous ont habitués à la politique de la chaise vide et un discours qui souffle le chaud et le froid, enregistrent des scores plus qu’honorables. Les islamistes en perte de vitesse depuis 2012, ne sont pas donnés pour les favoris du scrutin. En solo ou alliance, les pronostiqueurs ne donnent pas cher de leur peau. Les dissensions qu’a connues cette mouvance ont jeté sur elle le discrédit. Cependant, il ne faut pas trop faire confiance aux prémonitions, car l’isoloir a sa raison, que la raison ignore. Il faut dire que jusque-là, même si les sondages, ont montré leurs limites ailleurs, nous n’avons aucune idée sur ce que sera la futur APN. La surprise peut venir là ou l’on s’attend le moins. On se rappelle l’entrée du FNA en 2007 et du MPA en 2012. Le parti de Abdelaziz Belaid, qui a gagné deux sièges en 2012 , est en mesure de gagner une place plus qu’honorable, au vu du discours de son chef, et de par l’intérêt qui lui été accordé par les citoyens lors de la campagne électorale. Les indépendants (163 listes), peuvent pour leur part peser sur la balance. Loin de tous les pronostics, on saura tout aujourd’hui.

Nora Chergui