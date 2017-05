M. Lamamra : « La participation élément essentiel de la citoyenneté »

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a indiqué que la participation aux élections législatives était un «élément essentiel de la citoyenneté». «La citoyenneté exige de tout Algérien et de toute Algérienne de se rendre aux urnes pour exprimer leur voix en toute liberté et transparence», a précisé M. Lamamra, dans une déclaration à la presse, après avoir accompli son devoir électoral à l'école Ahmed-Aroua à Chéraga-Est (Alger).

«Le vote est à la fois un droit et un devoir», a-t-il dit, soulignant que chaque voix «revêt une grande importance pour les candidats qui seront choisis et qui se sont employés durant la campagne électorale à convaincre les citoyens et les citoyennes de voter pour eux, mais aussi pour l'Algérie en tant que nation dans l'étape actuelle de notre développement et de l'approfondissement des institutions démocratiques et du pluralisme».

Le ministre a, notamment appelé les jeunes à l'intérieur du pays et à l'étranger à «se rendre aux urnes». «Aujourd'hui, nous façonnons l'avenir des générations montantes», a-t-il affirmé, souhaitant que «chacun mesure la valeur du bulletin de vote», et que «la participation à ce scrutin soit à la hauteur de l'événement».