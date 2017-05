M. Abdelouahab Derbal : « La HIISE destinataire de 330 saisines »

Tout en assurant d’un climat globalement serein dans lequel se sont déroulées les législatives d’hier, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelouahab Derbal, a indiqué que cette instance a été destinataire de quelque 330 saisines à travers l’ensemble du territoire national. Dans un point de presse qu’il a animé dans l’après-midi d’hier à Alger, peu après l’annonce par le ministre de l’Intérieur du taux de participation de 15,58%, il a indiqué que la plus grande majorité des saisines enregistrées par la HIISE ne renseignait pas sur des dépassements d’ un degré de gravité élevé. Ceci excepté, précise M. Derbal, 16 cas dont la gravité des faits, explique-t-il, a rendu nécessaire leur transfert au procureur de la République. Les cas ayant fait l’objet de saisine ont été enregistrés dans quelques wilayas, à l’instar d’El-Tarf, d’El-Oued et de Bouira. «Il s’agit, entre autres, d’acte de destruction d’urnes et d’atteinte aux électeurs», a ajouté M. Derbal, précisant que ces cas relevaient du code pénal. Près de 1.000 procurations signées par la même partie ont également été annulées à Biskra, ajoute le président de la HIISE. Sinon, pour le reste des dépassements signalés, ceux-ci ont été réglés, aussitôt que les membres de la HIISE répartis à travers le pays informés. Son président, Abdelouahab Derbal, a assuré par ailleurs, dans la matinée d’hier, que le scrutin de législatives se déroulait «sereinement et normalement». Selon lui, l’absence d’observateurs au niveau de certains bureaux de vote est due à des «questions d’ordre organisationnel», affirmant que ces cas ont été traités «de suite». Les membres de la HIISE, assistés des officiers publics, «supervisent l’opération électorale», a souligné M. Derbal qui venait alors d’accomplir son devoir électoral à l’école primaire Ahmed-Aroua (Chéraga-Est). Par la même occasion, il a soutenu que la HIISE «veille sur les élections, pour rassurer les Algériens quant aux candidats qu’ils choisiront». Il a ajouté que le peuple algérien «est motivé pour l’opération électorale», qualifiant ce rendez-vous d’«important, en ce sens qu’il intervient pour la première fois après l’amendement de la Constitution et la création de cette instance».



Les dépassements enregistrés « gérés avec sagesse »



À partir du palais des Nations (Club-des- Pins), où siège la permanence de la HIISE, M. Derbal affirme que le plus grave des dépassements signalés ayant émaillé le scrutin d’hier a été sans doute celui enregistré dans la wilaya de Bouira. Il a indiqué, à ce propos, que des jeunes de la localité de Saharidj ont saccagés deux bureaux de vote. Ces jeunes en question ont non seulement empêché les électeurs d’accéder au centre de vote; mais aussi n’ont pas hésité à affronter les éléments de la gendarmerie dépêchés sur place, pour remettre de l’ordre. D’autres citoyens de Bouira, qui tenaient à accomplir leur devoir de vote, n’ont pas trouvé, quant à eux, leur nom sur le fichier électoral. Aussi, dans la localité de Chorfa, relevant de la même wilaya, des jeunes ont procédé à la fermeture de la Route nationale 26 menant vers Béjaïa, pour empêcher le déroulement de l’opération de vote. M. Derbal a ajouté que «nous avons géré ces problèmes avec sagesse». C’est aussi le cas d’un autre dépassement signalé à Mascara, où «un représentant de parti politique a réclamé indûment les listes électorales».

D’autre part, dans la wilaya d’El-Oued, une urne a été détruite, jeudi après-midi, au bureau de vote 201 (hommes), relevant du centre électoral Laïd-Berka, au quartier El-Aouachir, dans la commune de Robbah (15 km d’El-Oued). Le bureau a été aussitôt fermé à la suite de cet incident, selon l’agence APS. L’une a été cassée par un des encadreurs du bureau, en l’occurrence le chef du bureau, après les protestations soulevées par des observateurs représentants de partis lui reprochant une tentative d’introduction dans l’urne en question de plusieurs enveloppes d’un coup, a précisé la source parmi ces observateurs. Le coordinateur de la permanence de wilaya de la HIISE, qui a confirmé cet incident, s’est refusé de faire une quelconque déclaration, se contentant d’affirmer qu’il a saisi la présidence de la HIISE. Par ailleurs, un groupe de citoyens s’étaient rassemblés, mercredi soir devant le siège de la daïra de Robbah, dans un mouvement de protestation contre le «refus» de l’Administration de leur délivrer les procurations de vote de leurs proches pour leur permettre de voter.

Karim Aoudia