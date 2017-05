Avis d'électeurs : Un droit et un acte de citoyenneté

Bien ensoleillée, la journée d’hier, n’était pas une journée ordinaire pour les Algériens. Les citoyens ont accompli leur devoir avec lucidité dans la perspective d’élire ceux qui les représenteront au niveau de la deuxième chambre du Parlement

En effet, malgré les campagnes de boycott l’ambiance est plutôt à l’espoir. Munis de leurs cartes de vote les électeurs ont bel et bien accompli leur acte de citoyenneté. Une virée dans les rues de la capitale nous a permis de prendre le pouls de cette atmosphère de vote. Grands et petits, en familles ou entre amis, les citoyens se sont dirigés aux bureaux de vote tôt le matin pour accomplir leur devoir électoral, créant une ambiance festive qui traduit l’attachement des Algériens à leur pays et un sens patriotique qui ne se dément pas. Certains étaient accompagnés de leurs progénitures de moins de 10 ans dans le but de leurs expliquer ce que sont les élections et comment ça se déroule dans les chambres d’isolement. Rencontrés à l’entrée de l’école primaire Yougherat, Mohamed et Isma, jeune couple dont l’âge ne dépasse pas les 33 ans étaient accompagnés de leur petit garçon Racim. L’index imprégné d’encre, Isma nous dira «voter… est un acte de citoyenneté», «peu importe les convictions politiques chacun de nous doit accomplir cet acte qui demeure en premier lieu, à mon avis, un droit et un devoir envers le pays», ajoute-t-elle. «Les électeurs et encadreurs ont créé une ambiance bon enfant au niveau des bureaux de vote… nous avons joint l’utile à l’agréable en accomplissant notre devoir électoral», affirme Mohamed. «Comme vous le constatez, nous sommes accompagnés de notre fils Racim âgé de 6 ans… nous jugeons que les parents doivent inculquer cet amour pour la patrie à leurs enfants en accomplissant cet acte», souligne Mohamed. «Et maintenant… nous allons profiter de cette belle journée et même de ce long week-end en famille», lança Isma. Venu d’Espagne il y a, à peine, 72 heures, Lotfi est un émigré qui a tenu à vivre ces moments et d’accomplir son devoir en Algérie, il estime que «l’acte électoral est avant tout un témoignage de l’attachement au pays que je porte dans mon cœur». Selon cette personne âgée de 44 ans, «les Algériens établis en Espagne suivent de très près les évènements en Algérie», tout en exprimant sa fierté des réalisations accomplies dans plusieurs domaines notamment les infrastructures routières et administratives, «l’Etat a consenti tous les efforts pour nous faciliter les choses, le fait de pouvoir retirer ses papiers au niveau des consulats sans nous déplacer en Algérie nous a soulagés».

De son côté, Mustapha, étudiant en pharmacie a souligné que «rien ne m’aurait empêché d’accomplir mon devoir électoral». Pour sa part, Farah étudiante préparant son master en droit a qualifié les législatives de continuité du processus démocratique engagé en Algérie. Il est évident que ce vote, au regard de ce que nous avons pu recueillir en termes d’impressions prises sur le vif, la réponse a été administrée à ceux qui tablaient sur une renonciation ou une abstention de la part des citoyens.

Sihem Oubraham