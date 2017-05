Le vote à Tipasa : « Pour l’Algérie »

La belle ville côtière de Tipasa, s’est réveillée en ce matin du 4 mai, avec un soleil brillant de tout son éclat, annonçant les prémices d’un printemps radieux. En effet, dans cette belle ville du littoral, les habitants ont répondu, hier, présents à ce grand rendez-vous électoral si important pour l’avenir du pays.

Les bureaux de vote installés, ont tous ouvert leurs portes, à l’heure prévue, pour accueillir les premiers électeurs du jour.

Une centaine d’électeurs munis de leurs cartes d’identité et de vote accomplissaient, dans le calme leur devoir électoral. A 10h00, le taux de participation était selon les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, autour des 4%. Ce taux appelé à augmenter puisque la wilaya de Tipaza a toujours fait partie des 10 premières wilayas votantes lors des consultations électorales. «J’ai voté pour l’Algérie». Telle est la réponse la plus édifiante, en termes de patriotisme, exprimée par Mohamed Lamine, un jeune travailleur du centre universitaire de la ville, rencontré à la sortie du centre de vote Boucetta-Abdelkader situé au centre-ville. «Les gens humbles ne font pas de calculs lorsqu’il s’agit de répondre à l’appel de la patrie»., c’est le cas de Hamid, un habitant de la ville qui nous confie qu’il n’a jamais raté un rendez-vous électoral et qu’il ne pouvait laisser passer ce dernier.

Le centre du vote Boucetta-Abdelkader, compte un nombre important d’électeurs. Avec un corps électoral estimé à 5.632 électeurs. Ils étaient à 9 heures déjà, plus d’une centaine à presser devant les bureaux de vote pour effectuer cette opération encadrée par les nombreux agents affectés à l’organisation. Au niveau de la cité Oued Merzouk, les votants se sont dirigés vers les bureaux, domiciliés au niveau de l’école primaire qui porte le nom de la cité, pour accomplir leur devoir civique dans une ambiance conviviale. Le scrutin «s’est déroulé dans de bonnes conditions», d’après des citoyens et même des représentants des candidats, présents dans les bureaux de votes et veillent au grain. Plus loin du chef lieu de la wilaya, plus précisément, dans la ville de Bou Ismail, le centre de vote Ibn Badis, où quelque 3.060 électeurs sont inscrits, a connu une affluence remarquable des électeurs dés les premières heures du vote. Ces derniers n’ont pas failli à leur mission, puisque une participation jugée «appréciable» avait été observée durant les premières heures de ce rendez-vous. A midi, le chef de centre annonce déjà, chiffre à l’appui, un taux de participation de 15%. Hadj Amer rencontré à la sortie du centre nous déclare : «Je suis venu avec mes trois enfants accomplir mon devoir et leur montrer en même temps, la voie à suivre, parce qu’il ne faut pas laisser les autres choisir pour vous».

Les femmes en première ligne



Mais la surprise est venue cette fois, de l’élément féminin. En cette matinée du 4 mai, des jeunes, moins jeunes, vieux et femmes âgées, sont sortis de leur domicile, pour aller voter et faire valoir leur voix. Dans l’après midi, ce sont les femmes qui ont été en première ligne. Nous avons pu constater tout au long de la route menant de Tipasa jusqu’à l’entrée de la ville de Bou Ismail où les restaurants et les cafés qui habituellement grouillaient de monde étaient quasiment vides. Des jeunes ne désirant pas aller voter prenaient le café sur les terrasses, certains d’entre eux rencontrés, ont justifié leur abstention par la méconnaissance de la chose publique et de la politique en général. D’autres rencontrés du côté du port de plaisance et pêche de Tipaza, ont avoué avoir oublié d’aller s’inscrire et d’avoir ainsi leur nom sur les listes électorales. Ils promettent qu’ils vont y remédier dès que c’est possible. Un autre jeune nous explique son refus d’aller voter par une considération «existentielle». «Comment voulez-vous aller voter pour des candidats qui vont nous oublier juste après le vote. Vous leur demanderez à être reçu pour poser un problème tel que «l’emploi ou le logement», ils ne vous répondront même pas, estime un autre qui travaille aussi comme agent de sécurité sur un chantier environnant. Le jeune Abdelkader est plutôt favorable au vote. «Dès que je termine le travail en fin de journée, je vais aller voter pour les personnes que je considère comme crédibles et capables de travailler dans l’intérêt du peuple et des «zaoualiya», dira-t-il.

Un autre jeune, un cafetier du coin n’affiche pas le même avis. «Tous les jeunes ont des problèmes, même s’ils travaillent. Mais ils votent pour le changement et briser le cercle de vote copinage et d’intérêts» dit-il, avant de signaler que le travail est disponible de nos jours. «Si vous leur proposez du travail dans le bâtiment ou l’agriculture, les jeunes refusent souvent. Donc ils veulent du travail dans les bureaux ou assis sans effort et après ils disent qu’il n’ya pas de perspectives pour eux « a-t-il ajouté.

Sur le chemin du retour vers Alger, une foule compacte attire notre regard à l’entrée de Ain Tagourait (ex-Berrard). Il s’agit de l’Ecole Bouaziz, un centre de vote pour femmes où sont inscrites 2.461 électrices. «Nous avons enregistré 374 femmes votantes aux environs de 11h00 ; ce qui est important lorsque l’on sait que les femmes votent généralement l’après-midi «signale le chef du centre. La première électrice est, selon le chef du centre, une femme d’une soixantaine d’années. Il faut préciser que la wilaya de Tipaza compte 430.333 électeurs, répartis sur 205 centres de vote et 997 bureaux de vote dont 512 destinés pour les hommes, 480 pour les femmes et 5 bureaux mixtes. Ces derniers ont eu à choisir entre 24 listes de candidats représentant 18 partis politiques, 4 listes indépendantes et 2 listes ayant conclu des alliances. Tout un programme.

Salima Ettouahria