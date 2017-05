Le peuple algérien s’est exprimé dans le calme et la sérénité

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accompli, hier matin, son devoir électoral pour les élections législatives 2017, à l’école Mohamed-El-Bachir-El-Ibrahimi d’El-Biar, à Alger. Le Chef de l’État est arrivé aux environs de 11h55, au centre de vote, accompagné de ses deux frères et de ses deux neveux.

Après avoir serré la main à l’ensemble du personnel chargé du déroulement de l’opération du scrutin au bureau de vote N° 34, le Président a pris toutes les listes électorales des candidats en lice, avant d’entrer dans l’isoloir et faire son choix parmi les candidats à ces élections.

Au moment où le Président Bouteflika, souriant, allait glisser le bulletin dans l’urne transparente, photographes et cameramen de la presse nationale en ont profité pour immortaliser le moment, et, surtout, prendre des photos et des images du Chef de l’État accomplissant son devoir électoral, pour illustrer leurs articles et journaux TV pour la couverture médiatique de cet événement.

En outre, avec son sourire habituel, le Président de la République, a salué, d’un signe de la main, l’ensemble des médias (écrits et audiovisuels), notamment les quelques personnes présentes pour voter au sein de cette école, en sortant.

Il y a lieu de noter qu’avant l’arrivée du Chef de l’État au bureau de vote, un groupe d’observateurs de l’Union africaine était passé pour contrôler et s’assurer que tout était en ordre.

Sachant que pour ces élections, considérées comme «une opportunité» pour le peuple algérien d’avancer sur la voie de la démocratie, avec sérénité et confiance le corps électoral pour ce scrutin est composé de plus de 23 millions d’électeurs appelés à élire les 462 députés de la prochaine Assemblée populaire nationale. La communauté nationale à l’étranger, elle, a commencé à voter depuis samedi dernier, rappelle-t-on.

Kafia Ait Allouache