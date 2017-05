Réghaïa : Il y avait du monde

Les autorités de la commune de Réghaïa ont accompli, d’une manière exemplaire, leur mission. Tous les moyens, aussi bien humains que matériels, ont été mobilisés pour que le vote se fasse dans les meilleures conditions possibles. Sur le plan organisationnel, on peut affirmer que tout était «réglé comme sur du papier à musique». Il faut dire que dès l’ouverture des bureaux de vote, vers 8heures du matin, des électeurs munis de leurs cartes d’électeurs étaient devant les centres réservés.

Il faut dire que Réghaia, avec le temps, est devenu un pôle de développement industriel et agricole. 54.617 votants sont répartis sur 15 Centres. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que les gens ont accompli leur devoir électoral en choisissant en toute liberté leurs représentants à l’APN. Si vers midi, le taux de participation au niveau à Réghaia n’avait pas dépassé les 11%, il a sensiblement évolué au fur et à mesure que le temps passait.

H. Gharbi