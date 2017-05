Législatives: le Président Bouteflika accomplit son devoir électoral

Le chef de l`Etat est arrivé aux environs de midi au centre de vote, accompagné de ses deux frères et neveux.

Au niveau du bureau de vote numéro 34, le Président Bouteflika a pris toutes les listes des candidats en lice avant d’entrer dans l’isoloir et effectuer son choix parmi les candidats à ces législatives.

Par la suite, le chef de l'Etat s’est dirigé vers l’urne transparente pour accomplir son devoir, en saluant l’ensemble des présents, personnel du bureau de vote, représentants de candidats et de la presse nationale présente en force pour couvrir le vote du Président.

Le corps électoral pour ce scrutin est de plus de 23 millions d'électeurs appelés à élire les 462 députés de la prochaine Assemblée populaire nationale.