Message du président de la République à la corporation de la presse : « Les journalistes un rempart face aux menaces qui visent le pays »

C’est d’abord l’expression d’une saisissante sincérité destinée à rendre hommages à une corporation, exerçant une profession noble et «gardienne des valeurs de la démocratie». Ensuite, le message adressé par le Président de la République aux professionnels des médias, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse, souligne inévitablement la nécessité de hisser les compétences des femmes et des hommes journalistes à un rang de performance et d’efficacité élevées. Voilà en effet ce qui caractérise l’esprit du message du premier magistrat du pays, M. Abdelaziz Bouteflika, qui, en résumé, exhorte les journalistes, par delà leurs obédiences et orientations politiques, à adhérer, sans préjugés et avec conviction, à ce processus exceptionnel initié sous sa gouvernance éclairée pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure. L’histoire, on le sait, est un éternel recommencement.

Le combat par la plume, très honorablement assumé par les journalistes algériens durant la glorieuse Révolution, aussi bien dans les colonnes de l’historique El-Moudjahid, le journal El-Moukaouama ou sur les ondes de Saout El-Djazaïr, cités d’ailleurs en termes de respect dans le message de M. Bouteflika, ce combat d’essence intellectuelle imprégné des valeurs du patriotisme doit raffermir les besoins de l’édifice démocratique. Le Président de la République l’affirme d’ailleurs clairement. «Le rôle des médias ne se limite pas à la diffusion de l’information, mais va bien au-delà, car ce sont eux qui façonnent l’opinion publique en toutes responsabilité et dévouement, et contribuent à la vulgarisation du civisme et de la citoyenneté», a en effet soutenu le Chef de l’État, dans son message, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Des propos qu’il appuie encore en mettant l’accent sur la nécessité, pour la presse algérienne, de «s’ouvrir davantage et de se hisser pour être de plus en plus une presse citoyenne, et contribuer à la mise en place d’un rempart face à toute menace visant le pays et le citoyen, et à la préservation des acquis politiques et de l’édifice démocratique pour lequel l’Algérie à payé un lourd tribut en milliers de chouhada et de victimes».



La presse algérienne à l’avant-garde dans l’espace arabe et africain



Mettant l’accent sur sa totale confiance en les femmes et les hommes de la presse, le Président de la République exhorte ces derniers à être toujours conscients de leur rôle «dans la préservation de la stabilité et de l’unité de l’Algérie, et de continuer à sensibiliser les citoyens aux dangers du terrorisme, aux crises qui nous entourent et aux manœuvres qui se trament contre notre pays».

De même, poursuit le Président Bouteflika, «je vous exhorte à contribuer à la préservation de notre identité nationale islamique, arabe et amazighe. Cette identité, nous devons tous œuvrer à la mettre à l’abri de toute tentative visant à la dénaturer ou à l’instrumentaliser contre votre patrie, l’Algérie unie et unifiée». «Les étapes franchies en matière d'information et de liberté d'expression constituent des motifs de fierté», écrit le Chef de l’État, dans son message.

«Les Algériens et Algériennes peuvent s’enorgueillir de la diversité du champ médiatique écrit, audio-visuel et électronique, qui nous permet, en dépit des critiques injustes émanant de voix tendancieuses à l'étranger, d'être à l’avant-garde de l'information et de la liberté de la presse dans notre environnement islamique, arabe et africain», a-t-il affirmé. Pour le Premier magistrat du pays, l’évolution de la presse est en effet passée par de multiples étapes «valorisant le riche parcours de la profession qui a enregistré de nombreux martyrs du devoir national durant les années du terrorisme abject». À ce propos, le Président s’est recueilli à la mémoire des martyrs du devoir national, hommes et femmes, et dont le nombre dépasse les cent martyrs. Des victimes de la barbarie du terrorisme abject, dont le seul tort a été d'accomplir leur mission d’information.



Le Chef de l’État rappelle le lourd tribut payé par la corporation



Le Chef de l'État a indiqué que cette mission, assumée par les journalistes algériens, a permis de «démontrer au monde entier que le peuple algérien, en dépit de l'isolement quasi total dans lequel il faisait face aux affres de la tragédie nationale, était attaché à la sécurité et à la stabilité de son pays, à sa reconstruction et à son développement. Un peuple qui a pu, en effet panser ses blessures et réunir ses rangs, grâce à Dieu et en privilégiant la politique de la concorde civile et de la réconciliation nationale». La liberté d'expression et les droits des journalistes et des citoyens à une information professionnelle sont pleinement consacrés en Algérie. En atteste la Constitution amendée et approuvée l'année dernière, qui est «la meilleure illustration», de l’avis de M. Bouteflika, qui évoque également les amendements introduit dans le code pénal en rapport à la dépénalisation du délit de presse.

Le Président de la République a révélé, dans le même sillage, que la responsabilité de hisser le journalisme à des niveaux supérieurs de professionnalisme «n’incombe pas à l’État seul», et que «les établissements publics et privés supervisant directement le travail des journalistes doivent leur offrir un climat propice, loin de toute pression et œuvrer au respect de toutes les lois régissant et régulant la profession tout en prenant en considération les observations et recommandations de l’Autorité de Régulation de l’Audio-visuel et de l’Autorité de Régulation de la Presse Écrite, après son installation».

Ces deux instances sur lesquelles nous misons, précise le Chef de l’État, «pour le suivi et l'accompagnement du discours médiatique afin de préserver le pays de toute instrumentalisation politique et partisane, et de manière à ce que les composantes de l'identité du peuple algérien soient un legs socioculturel commun à l’abri des luttes et différends politiques».

«Nous n’avons eu de cesse de privilégier un discours médiatique empreint de sérénité et de pondération, notamment en cette période de l’histoire de notre pays où nous œuvrons à consolider davantage nos acquis démocratiques, à travers le renouvellement de la composante de l’Assemblée Populaire Nationale et par la suite des Assemblées populaires locales», a-t-il précisé. Le Chef de l’État a cependant souligné que «le chemin que nous avons franchi en matière de liberté de presse, quand bien même nous en sommes fiers, ne doit pas nous détourner de la nécessité de poursuivre les efforts pour acquérir davantage d'expérience, que seuls l'exercice et la connaissance incommensurable peuvent garantir».

De ce fait, comme il le précise, «nos acquis exigent encore davantage de maturité», et les conditions dans lesquelles travaille la corporation «nécessitent davantage d’amélioration en termes de droits sociaux, consacrés par la loi».

Karim Aoudia