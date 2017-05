Recueillement à la mémoire des martyrs de la profession, La liberté d’expression a atteint un niveau : « sans équivalent » dans la région

C’est dans une ambiance empreinte d’émotion, que le ministre de la Communication, Hamid Grine, a déposé, hier à Alger, une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative de la place de la Liberté de la presse, sise rue Hassiba-Ben-Bouali, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette stèle a été érigée à la mémoire des journalistes assassinés par le terrorisme durant la décennie noire.

Le ministre, qui était accompagné des directeurs d'organes de la presse, des cadres de son ministère et de journalistes, a observé une minute de silence et lu la Fatiha du Coran à la mémoire de ces martyrs du devoir national. M. Grine a exprimé sa profonde pensée pour les journalistes morts, pour que vivent l'Algérie et la liberté d'expression. Dans une déclaration de presse, en marge de cette cérémonie de recueillement, M. Grine a fait savoir que la liberté d'expression en Algérie est consacrée par la Constitution amendée de 2016, et a atteint en Algérie un niveau sans équivalent dans la région maghrébine, arabe et africaine. «J'ai eu l’occasion de rencontrer des ministres étrangers, notamment français et américains, et ils ont été impressionnés par le niveau atteint en termes de liberté d'expression», a-t-il déclaré.

Le ministre a, dans ce sens, évoqué la lettre du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de cette journée internationale, où il s'était félicité de la liberté d'expression, et appelé au respect de l'éthique et de la déontologie, en insistant sur l'amour du pays. «C'était un message pour tous les responsables du secteur des médias leur disant de veiller à assurer toute l'attention nécessaire aux journalistes, en leur offrant, notamment les bonnes conditions de travail, pour qu'ils exercent leur métier en toute sérénité et en toute liberté», a-t-il dit. S’agissant de la campagne électorale, le ministre a relevé qu’elle s'est déroulée dans de «bonnes conditions», et qu’il était «globalement satisfait par la couverture médiatique faite par les organes de la presse». «Ici et là, j'ai constaté qu'il y avait quelques petits dérapages. Mais, globalement, la presse a été bonne, le reste, c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques petits soucis», a-t-il dit, tout en assurant que «la liberté de la presse a été respectée durant cette période pré-électorale».

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué que 20 journalistes étrangers avaient été accrédités pour couvrir les législatives. «Vous allez me dire qu'une vingtaine, ce n'est pas beaucoup (concernant les journalistes étrangers), que ce n'est pas suffisant, dès lors qu'ils viennent en masse quand c'est la présidentielle, mais les plus grands journaux sont représentés», a-t-il ajouté.

Il a, dans ce sillage, appelé les membres de la corporation à être professionnels et à dire la stricte vérité. Il a saisi l’occasion pour inciter les citoyens à faire preuve d'un haut sens de nationalisme en allant voter pour exprimer leur attachement envers le pays.

Sarah A. Benali Cherif

-------------------///////////////////

Visite au CIP

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a visité, hier à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, et à la veille des élections législatives, le Centre international de presse, à l’hôtel El-Aurassi, où il s’est enquis des différents espaces et équipements mis à la disposition des journalistes pour assurer une couverture optimale des élections législatives. «Près de 80 journalistes et correspondants étrangers ont été accrédités pour couvrir les élections législatives, dont plus de 20 journalistes étrangers et 50 correspondants», a affirmé le ministre de la Communication, dans une déclaration à la presse. Toutes les mesures nécessaires à la couverture des législatives «ont été prises», a affirmé le ministre, ajoutant que la couverture médiatique de la campagne «s’est déroulée dans les meilleures conditions», à l’exception de certains dépassements dus au «manque d’expérience». «Seules les chaînes de télévision algériennes accréditées sont autorisées à assurer la couverture des législatives», a réaffirmé le ministre. Le CIP a affecté une salle de rédaction pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, équipée en outils informatiques pour le traitement des textes et les transmissions, outre un espace multimédia (internet haut débit) et un studio TV, avec régie numérique et cellule de montage. Le centre a consacré d’autres espaces aux chaînes de télévision pour la transmission directe et des liaisons aux fils d’agences de presse (APS, AFP et autres). (APS)