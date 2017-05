Journée mondiale de la presse, M. Hamid Grine, ministre de la Communication : « Le message du président de la République une feuille de route pour le secteur »

«Le message du Président de la République est une feuille de route pour le secteur de la Communication. C’est aussi un appel aux journalistes de mettre l'Algérie au-dessus de toute considération et de l’aimer, car on n’a pas d’autre pays de rechange», a souligné hier le ministre de la Communication.

M. Hamid Grine qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, relève également que le message du Président de la République est aussi un appel « au respect des règles de la profession », mettant l’accent sur le fait que le Chef de l'Etat a adressé, en même temps, un « message aux éditeurs, publics et privés, afin qu’ils offrent aux journalistes les meilleures conditions de travail ». Enchaînant sur ce sujet, le ministre de la Communication affirme avoir saisi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans le but de « dépêcher des équipes d'inspection », au niveau des journaux de la presse écrite afin de « s'enquérir de la situation des journalistes qui exercent depuis un certain temps sans bénéficier d’un contrat de travail ou d’une couverture sociale », a-t-il dit.

Poursuivant ses propos, il demande aux journaux privés de « remplir leur fonction sociale, notamment les journaux qui bénéficient de publicité, laquelle ne doit pas profiter aux employeurs et éditeurs uniquement ».

En réponse à une question relative à l’avenir de la presse écrite, version papier — dans ce contexte marqué par la démultiplication canaux de communication dans notre pays, à l’exemple de la presse écrite mais aussi de la presse électronique, les web radio ainsi que les radios et chaînes de télévision qui sont en train d’émerger actuellement — le ministre s’est montré plutôt rassurant et déclare ne pas avoir beaucoup d’inquiétudes à ce sujet. Il rappelle que lorsque la télévision a vu le jour, on avait dit que c’était la fin de la radio, alors que ce n’est pas le cas. Cependant, la presse écrite doit chercher une ressource déontologique et d’exactitude dans la diffusion de l’information car c’est de cette presse là qu’a besoin l’Algérie, aujourd’hui, soutient le ministre. « L’Algérie a besoin de journaux qui travaillent dans l’exactitude. Des faits, rien que des faits et pas de morale », insiste M. Grine, ajoutant à ce propos « nous avons quelques journaux qui sont sur la bonne voie ».

D’autre part et pour ce qui est des journaux électroniques, le ministre de la Communication fera remarquer qu’il n’y a pas beaucoup de journaux électroniques dans notre pays. « Quand vous parlez de presse électronique, moi, je n’en vois pas beaucoup. J’en vois, peut-être, un ou deux. En revanche, je vois beaucoup de sites électroniques qui écrivent tout et n’importe quoi », a-t-il fait remarquer.

Evoquant, par ailleurs, la couverture par les médias publics de la campagne électorale pour les législatives de ce 4 mai 2017, le ministre a qualifié « d’excellent », le travail accompli par la télévision, la radio et la presse publiques. Il précise : « Je ne tiens pas ce langage car il s'agit de médias publics, mais j’ai suivi le travail effectué durant toute la campagne et j'avoue qu'il a été excellent et sans aucun dérapage ».

Pour ce qui concerne, la presse privée, cette dernière a été « globalement à la hauteur des attentes, malgré quelques dérapages, notamment des chaînes de télévision qui sont à leurs premiers pas en matière de couverture médiatique des élections », a-t-il observé. Le ministre citera, à ce propos, le cas de la chaîne Echorouk TV qui « a donné la parole à une candidate aux législatives, alors que la loi exige un silence électoral durant cette période ».



Echorouk doit payer 60 milliards de centimes aux imprimeries de l’État



Remarque importante à retenir : « La non-parution du quotidien Echorouk n’a rien à voir avec l'incident de la chaîne Echorouk TV. Il s’agit d’une affaire purement commerciale, ce journal est endetté vis-à-vis des imprimeries de l’Etat, dont certaines d’entre elles sont au bord du dépôt de bilan », a expliqué le ministre qui affirme que ces imprimeries « ont été plus que tolérantes ». Aussi et après avoir indiqué que les dettes financières de ce journal envers des imprimeries se chiffrent à quelque 60 milliards de centimes, il signale qu'il en avait, en fait, parlé au directeur général de cette publication. « Je lui ai recondamné d’établir un échéancier et de le respecter », a-t-il noté, réitérant son appel à la direction de ce journal aux fins de « trouver une solution avec les imprimeries ».

En réponse à la question d’un auditeur qui demande : « A quand l’ouverture du champ médiatique radio et télévision, au sens propre du mot, avec des agréments qui seront délivrés à cette presse qui veut aujourd’hui s’installer en Algérie ? », le ministre mettra d’abord en relief le fait qu’« il y a une liberté totale » de même qu’il a rappelé, dans ce même cadre, que d'autres agréments seront délivrés pour des chaînes de télévision, après les élections législatives du 4 mai.

Cela dit et pour ce qui est de l’agrément des chaînes radiophoniques en Algérie, il annonce que « cela se fera dans moins de deux ans », puisque, explique-t-il, « il faudrait d'abord disposer de fréquences ».

Par ailleurs, le ministre — et tout en se référant sur des témoignages de la part d’observateurs qualifiés — a souligné que la liberté de la presse est « extraordinaire » et « unique » dans la région et en Afrique.



Législatives 2017 : la couverture médiatique a été « propre et à la hauteur »



Plus tard dans la matinée, alors qu’il était l’invité de l'émission "Dhayf Essabah" (Invité du matin) de la Chaîne I de la radio nationale, M. Grine a salué encore une fois, le travail des médias autorisés à assurer la couverture de la campagne électorale en prévision des législatives prévues jeudi 4 mai.

Evoquant les appels de certaines parties au boycott répercutés par certains médias, il a indiqué que "toute personne qui opte pour le boycott devra assumer ses responsabilités", rappelant que la charte relative à la couverture médiatique des législatives remise aux responsables des médias audiovisuels autorisés à couvrir l'évènement, souligne qu'"il est préférable pour le journaliste de ne pas traiter ces positions".

"II est inconcevable d'aller à l'encontre de la Constitution amendée qui énonce clairement la liberté d'expression absolue mais il demeure néanmoins impératif de rappeler que l'Algérie traverse aujourd'hui une étape décisive qui en appelle à la mobilisation de tout un chacun dans l'intérêt du pays", a-t-il argué.

D'autre part, M. Grine a estimé, s'agissant de la nécessité pour la presse d'exercer le rôle qui lui incombe, que cela "ne signifie en aucune manière, la focalisation sur les aspects positifs en occultant ceux négatifs", faisant remarquer que "les médias nationaux sont tenus de transmettre la vérité telle quelle". Avant le début de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai, le ministère de la Communication avait adressé aux responsables des médias audiovisuels autorisés à couvrir cet évènement à travers une circulaire. Celle-ci insiste sur la nécessité de veiller au strict respect des dispositions énoncées par la législation et la règlementation en vigueur ainsi que les règles de déontologie outre la charte appelant à observer une ligne éditoriale "neutre et objective" tout en faisant montre de sens de responsabilité.



Aucun journaliste détenu, à l’exception de correspondants poursuivis pour des affaires autres que le délit d’opinion



Hamid Grine a salué l'évolution que connaît le secteur de la presse en Algérie "depuis l'ouverture médiatique en 1989 consolidée avec l'arrivée au pouvoir du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui s'est attelé à la consécration de la liberté de la presse". Ce constat est corroboré, dira M. Grine, par le fait que depuis plus de trois années, aucun journaliste n'était incarcéré à l'exception de certains correspondants poursuivis pour des affaires autres que le délit d'opinion, comme la dilapidation de deniers publics ou la falsification, précisant que la liberté de la presse est "totale et globale en Algérie".

Le ministre de la Communication a abordé, dans ce sens, l'évolution de la presse nationale qui a enregistré un grand progrès en termes de respect de la loi et des personnes et de proscription du sensationnel.

Evoquant, par ailleurs, la question de la publicité publique gérée par l'entreprise nationale d'édition et de publicité (ANEP), M. Grine a rappelé qu'une feuille de route a été mise en place pour la modernisation et la réhabilitation de cette entreprise. "Il est inconcevable, a-t-il dit, que l'ANEP reste, en dépit de sa notoriété, son capital et ses ressources humaines importantes, en marge de cette évolution comparativement à de micro-entreprises activant dans le domaine de la publicité". Estimant que cette dernière doit prospecter de nouveaux opérateurs publicitaires, le ministre a déploré le manque de coopération de la part de certains opérateurs nationaux dans ce sens. A cette occasion, M. Grine a révélé que l'ANEP a bénéficié d'une collaboration exclusive avec Tassili Airlines et le tramway d'Alger rappelant dans ce sens les projets de loi devant être soumis à la nouvelle Assemblée populaire nationale à l'instar de la loi sur la publicité, les agences publicitaires et les sondages qui constitue un nouveau jalon dans la démarche de la tutelle visant l'organisation de ce domaine.

S'exprimant sur le regroupement de six médias publics (El Moudjahid, Echaâb, El Massa, Horizons, El-Djoumhouria et Ennasr) en un seul groupe de presse, le ministre a rassuré qu’ « aucun journaliste ne sera pénalisé par cette mesure », rappelant que la création de ce groupe de presse outre les groupes d'imprimeries et d'édition et publicité, n'est qu'une mesure de "restructuration de ressources".

Par ailleurs, le ministre de la Communication a indiqué que "dix chaînes" de télévision privées seront agréées, relevant que leur diffusion via l’Entreprise de télédiffusion d'Algérie (TDA) sera tributaire de leur degré de professionnalisme. Il a ajouté que l'entrée en service du satellite algérien "Alcom Sat-1" permettra de lancer un bouquet de cent (100) chaînes nationales et étrangères.

Au sujet du brouillage exercé par des chaînes de radio étrangères sur l'espace de diffusion algérien, le ministre a fait savoir que l'Algérie a obtenu gain de cause dans dix affaires portées devant le tribunal international.

Soraya Guemmouri