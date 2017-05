Propos d’agriculteurs : « Les nouveaux élus doivent se pencher sur nos problèmes »

Jamais les agriculteurs algériens n’ont été autant sollicités, autant décriés et critiqués que lors de ces dernières années, où la crise économique fait craindre le pire. Ils sont sollicités pour le rôle qu’ils peuvent jouer dans le réel potentiel agricole qui pourrait offrir d’importantes perspectives de développement vers l’autosuffisance alimentaire et être générateur d’emploi pour un segment considérable de la population, car jamais les prix des fruits et légumes n’ont atteint ce seuil d’inflation que ces dernières années qui ont connu pourtant une production très florissante. Notre agriculture s’articule autour de petits éleveurs, de petites et moyennes exploitations, en dépit d’innombrables problèmes et difficultés rencontrés par les agriculteurs sur le terrain. Ces derniers interpellent les prochains élus de la nation, les futurs détendeurs du pouvoir législatif, pour se pencher sur leur situation.

Merouane Achir, ingénieur agronome et propriétaire d’une exploitation agricole à Boumerdès, espère que les députés pour qui il va donner sa voix légifèrent sur les problème du foncier agricole, des ressources en eau et des difficultés de gestion. «Nous agriculteurs plaidons en faveur de l’ouverture d’une banque qui faciliterait l'obtention de crédits saisonniers aux petits agriculteurs et éleveurs, tout en veillant à la réorganisation des marchés, à leur contrôle et suivi», dit-il.

Saïd, éleveur de vaches laitières dans la commune de Fréha, à Tizi Ouzou, regrette que l’élevage des vaches laitières se fasse encore de façon traditionnel, car il est impératif de produire des fourrages au sein des exploitations, avec la création de fermes laitières, et d’organiser la filière du producteur jusqu’au transformateur.

«La collecte de lait cru auprès des éleveurs revêt une importance capitale ; actuellement plus de la moitié du lait cru n’est pas collectée et est commercialisée par le secteur informel. Que les nouveaux députés se penchent sur ce problème qui cause beaucoup de nuisances aux éleveurs», plaide Saïd.

Un autre éleveur de bovins se plaint du prix élevé de l’aliment du bétail, revendiquant l’augmentation du soutien accordé à la filière du lait et fromages, afin d’accorder de plus grandes quantités aux wilayas du centre du pays qui ne disposent pas de vastes pâturages.

Cet éleveur interpelle les futurs élus sur l’alarmante avancée du béton sur le foncier agricole. «Les terrains agricoles sont prélevés au nom de l’intérêt public, pour y implanter des projets de logements ou d’équipements publics, il faut que les représentants du peuple mettent fin à cela», réclame-t-il.

Farida Larbi