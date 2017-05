Près d’un million d’électeurs à Sétif : entre droit et devoir

Sétif, comme par la tradition, s’apprête à vivre aujourd’hui un événement important et consolider, dans un climat de joie et de sérénité, son attachement aux valeurs de novembre, la stabilité de notre pays et l’unité de notre peuple.

Dans une wilaya, la seconde du pays par l’importance de sa population et, partant, un électorat qui lui consacre aujourd’hui une place importante sur l’échiquier politique, les élections législatives si elles permettront d’élire un nouveau parlement à la mesure des aspirations du peuple et des réformes profondes qu’aura connues notre pays, n’en seront pas moins sans relever d’un défi à tous ceux-là qui ne savent nager que dans les eaux troubles et tentent de porter un coup à la stabilité de nos institutions.

«Lorsque la décennie noire frappait à ne plus en finir au cœur de notre pays, et que les Algériens s’entre-tuaient, que l’Algérie brûlait, nous étions seuls, souvenez-vous en ! Même nos proches amis, nos voisins même, n’ont pas daigné lever le doigt pour mettre fin à ce drame. Nous avons fait face seuls à ce drame, nous avons perdu des milliers de nos enfants, nous avons, par la sagesse du Président, pu atténuer tous ces affres du terrorisme, et nous n’avons aujourd’hui de leçons à recevoir de personne, sinon que d’en tirer ensemble les enseignements qui se doivent, pour préserver notre pays et l’unité de notre peuple», nous indique Saïd, qui estime que «ce 4 mai, nous devons oublier tous nos différends et voter pour l’Algérie». 964.836 électeurs, des femmes et des hommes pratiquement dans des proportions équilibrées, sont appelés à se rendre aujourd’hui aux urnes, pour exercer un droit, mais aussi un devoir que la Constitution amendée est venue affirmer. Rien n’a été laissé au fait du hasard, et toutes les dispositions humaines et matérielles, avec plus de 18.000 agents qui seront mobilisés sur 610 centres regroupant 2.157 bureaux de vote, ont été mises en œuvre, pour que cette consultation se déroule dans les meilleures conditions.

F. Zoghbi