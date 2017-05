Elections législatives aujourd’hui, Un scrutin décisif : Les partis optimistes

Pour les législatives qui auront lieu aujourd’hui, la classe politique a fait ses bilans, à propos de la campagne électorale. Les échos en provenance des permanences des candidats des partis politiques en lice, hormis les quelques appréhensions, font montre d’optimisme, et la majorité semble satisfaite de la façon dont se sont déroulés les meetings, les sorties sur le terrain ou les rencontres de proximité durant 21 jours.

Au quartier général du Font de libération nationale, on attend la grande fête démocratique avec des chances de demeurer la première force politique du pays, quand bien même d’autres formations affichent les mêmes ambitions, et, selon d’autres échos, les exécutifs sont déjà en simulation, quand certains étudient les critères du changement politique.

Le secrétaire général de ce parti, Djamel Ould-Abbès, qui a animé des rassemblements et des rencontres de proximité dans les quatre coins du pays, a exhorté le peuple d’aller voter massivement et de bien choisir ses députés en se basant sur les compétences, tout en témoignant que le vote est une période charnière «dans l’histoire du peuple au vu de son importance dans la préservation de l’unité territoriale et la protection des frontières contre les dangers qui guettent le pays et visent à le déstabiliser». Il a toutefois mis en avant, lors de ses nombreux meetings, la nécessité de remettre le flambeau à «des mains sûres» et jeunes, réitérant l'impératif de préserver «l'unité territoriale du pays» et «l'union du peuple algérien».

Ainsi, et afin de faire de cette journée de vote une fête, le FLN s’affaire à la désignation de ses représentants au niveau des différents bureaux de vote, pour s’assurer du bon déroulement de l’opération de vote et du respect des dispositions de la loi, selon un membre de la cellule de communication de ce parti.

Le Rassemblement national démocratique (RND), qui a mené sa campagne sous le slogan «Loin des slogans et à travers un discours direct et franc», en appelant à «préserver la sécurité, la stabilité et l'unité du pays», tout en soulignant que les axes du programme de sa formation politique, notamment la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, et de l'unité territoriale et l'union du peuple algérien. Tout en précisant également que «l'édification et le développement escomptés ne peuvent se réaliser sans la sécurité, la stabilité et l'unité du peuple et du pays», et qui «œuvrait à la concrétisation des axes de son programme, à travers l'attachement à la réconciliation nationale, notamment à la lumière des graves évènements qui émaillent des pays voisins», il exprime aussi sa satisfaction quant aux résultats attendus du scrutin de ce jeudi et donner de l’espoir en engageant tous les efforts pour garantir la stabilité nationale d’une Algérie sereine, forte et prospère.

Dans la permanence du Front national algérien (FNA), ce parti a appelé les différentes franges de la société à se rendre massivement aux urnes, pour choisir des «personnes compétentes et intègres aptes à opérer un changement positif à même de servir l'intérêt du pays dans tous les domaines».

Sous le slogan «Pour l'équité et la justice», M. Touati a exhorté les citoyens, notamment les jeunes, à «ne pas laisser passer l'opportunité des législatives qui sont décisives pour l'avenir du pays», affirmant que son parti «accorde un intérêt majeur à ce genre de rendez-vous, dans le but d'améliorer les conditions économiques, sociales et sanitaires» du citoyen.

Il a appelé également tout un chacun à «contribuer à mettre fin à l'économie rentière, pour favoriser une croissance économique à long terme et faire de l'Algérie un pays leader parmi les nations».

De son côté, l'Alliance Mouvement de la société pour la paix (MSP) a plaidé, durant sa campagne électorale sous le slogan «Ensemble pour une Algérie prospère et sûre», pour le changement, tout en suscitant de l’intérêt et en se défendant pour figurer aux bancs de l’Assemblée populaire nationale et apporter du neuf à la législature algérienne des cinq prochaines années.

Son président, Abderrazak Makri, a affirmé, à plusieurs occasions, que le programme de sa formation politique vise l'amélioration du cadre de vie des citoyens, notamment dans les volets sensibles qui connaissent «une grande dégradation» en termes de services, à l'instar de la santé, de l'enseignement, de la justice et de l'industrie, promettant de faire de l'Algérie «une force économique et une destination pour ceux qui aspirent à de meilleures prestations sanitaires dans les cinq années à venir».

Pour l'Alliance nationale démocratique (ANR), sous le slogan «Notre Alliance... pour l'Algérie», dont le secrétaire général Belkacem Sahli a appelé à une forte participation aux législatives du 4 mai pour préserver «l'unité nationale» et les «réalisations» de l'Algérie en matière de stabilité et de sécurité, on estime que le boycott ne sert ni les intérêts suprêmes du pays ni ceux du citoyen ; les législatives sont une opportunité pour la continuité et la pérennité des institutions et des Assemblées élues. Le parti est bien préparé à ce rendez-vous politique d’aujourd’hui, en mettant tous les moyens pour assurer sa réussite.

Kafia Ait Allouache