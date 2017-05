Protection civile : 26.000 agents sur le terrain

La Direction générale de la protection civile révèle dans un communiqué de presse émanant de sa cellule de communication qu’en prévision des législatives du 4 mai, plus de 26.000 agents et officiers seront sur le terrain pour « participer » à la « réussite » de ce rendez-vous électoral. Pour ce faire, la même source indique que le dispositif de prévention et de sécurisation, mis en place et opérationnel depuis le début de la campagne électorale, soit le 9 avril dernier, sera « renforcé » le jour du scrutin. Ainsi donc, les soldats du feu seront présents dans tous les centres du vote d’Algérie pour veiller au bon déroulement de l’opération. Des visites de « prévention » et de « sécurité » ont été déjà accomplies afin de « sécuriser » les lieux, soit 12.130 bureaux de vote. Les éléments de la PC seront, assure-t-on, dotés de tous les moyens d’intervention « nécessaires », à savoir 812 ambulances et 780 camions d’incendie, et ce, dans le but « d’assurer » la sécurité des électeurs et « prendre en charge » l’ensemble de leurs préoccupations au niveau des centres de vote. La DGPC précise par ailleurs que ce dispositif de sécurité est « évolutif » et peut être « renforcé », en cas de nécessité, par des moyens humains et matériels « supplémentaires » dépêchés à partir des unités opérationnelles de secteurs. Lors de la campagne électorale qui s’est étalée du 9 au 30 avril, les services techniques de prévention de la protection civile ont effectué dans le cadre du dispositif en question des visites au niveau des salles et lieux publics qui ont abrité les meetings et rassemblements populaires afin de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, par la même, la protection des utilisateurs. Par ailleurs, et en attendant l’annonce du dispositif de la gendarmerie nationale, il est bon de rappeler que la sûreté nationale a mobilisé de son côté près de 44.500 éléments, tous grades confondus, pour sécuriser les bureaux et les centres de vote. Les policiers inspecteront toutes les structures de vote 48 heures avant leur ouverture et sont appelés également à assurer la sécurisation du transport des urnes après la clôture du scrutin en présence des chefs de centres et bureaux de vote. Aussi, des brigades spéciales seront chargées de l’escorte des observateurs internationaux, des journalistes étrangers et des membres de la Haute Instance Indépendante de surveillance des Elections (HIISE). La couverture aérienne n’a pas été oubliée par la DGSN, bien au contraire puisque des hélicoptères effectueront des patrouilles dans les grandes villes qui comptent un plus grand nombre de bureaux de vote, et ce, en vue d’assurer une intervention rapide en cas d’embouteillages tandis que sur la terre ferme, des patrouilles pédestres et mobiles seront renforcées aux alentours des institutions officielles et des chancelleries.

S. A. M.