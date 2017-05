Gendarmerie nationale : 87.600 éléments mobilisés

A l’instar de la sûreté nationale, les services de la gendarmerie nationale déploient de leur côté un impressionnant dispositif de sécurité en prévision des législatives d’aujourd’hui, a-t-on appris auprès de la cellule de communication du Commandement de la gendarmerie nationale.

La GN a en effet élaboré un plan « spécial » pour « assurer » la sécurité à travers l'ensemble du territoire de compétence et mobilise à cette occasion quelque 87.600 gendarmes. Il est question également d’un déploiement d’unités mobiles et fixes ainsi que différentes formations, en vue de « garantir » le « bon » déroulement de ce rendez-vous électoral, au niveau des 7.304 centres de vote, soit 60%, qui sont territorialement sous la compétence de la gendarmerie nationale. « Ces formations et unités de la gendarmerie nationale, réparties à travers les 48 wilayas du pays, sont disponibles de manière permanente depuis le lancement de la campagne électorale jusqu'à la fin de ce scrutin. Et afin d’assurer une meilleure couverture sécuritaire, notamment lors du déroulement du processus électoral, les unités territoriales, spécialisées et d'intervention, de la gendarmerie nationale sont mobilisées pour une action de sécurisation, dans plusieurs lieux », a souligné la même source. Il s’agit des centres et des bureaux de vote se trouvant au niveau de la compétence territoriale de la gendarmerie nationale, des zones urbaines et semi-urbaines se trouvant sur son territoire de compétence, de l’ensemble du territoire de compétence, par une surveillance générale et une présence de proximité et de prévention, des différents lieux de rassemblement, des habitations, des marchés et la surveillance du mouvement des transports de marchandises et enfin des axes routiers, à travers l'exécution d'un plan de patrouilles, de barrages de contrôle aux entrées des villes.

La gendarmerie nationale, institution « républicaine » en charge de la sécurité publique, assure être mobilisée à travers tous ses moyens humains et matériels, pour « garantir », en totale coordination avec les autres institutions sécuritaires, la sécurité et le « bon » déroulement des élections législatives et ce, par la surveillance générale du territoire, la protection des centres et bureaux de vote ainsi que la protection des personnes et des biens.

