Elections législatives aujourd’hui, Les observateurs internationaux à pied d’œuvre : Satisfaction générale

Plus de 300 observateurs internationaux de diverses organisations régionales et internationales sont déjà à pied d’œuvre en Algérie pour les législatives d’aujourd’hui. Quelque 120 observateurs sont issus de la Ligue arabe, 150 autres éléments de l'Union africaine (UA), une vingtaine de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), outre des observateurs de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU), répartis à travers les 48 wilayas.

Ce qui est certain c’est que tous les observateurs internationaux auxquels des invitations ont été adressées par voie diplomatique en prévision des législatives ont répondu favorablement afin de constater de visu, le bon déroulement du scrutin.

Parmi les délégations d’observateurs présentes, celle de l’ONU dont la mission principale est de suivre l’opération du processus des élections législatives en Algérie. « Ce n'est pas une opération d'observation électorale au sens classique du terme », mais plutôt un panel d'experts qui suivront le déroulement du scrutin, comme on a tenu à le préciser au niveau de cette instance. Aussi, l'ONU a dépêché un panel de quatre experts afin de suivre le déroulement du processus électoral et rendre compte de leur mission directement au secrétaire général de l'Organisation.

« Satisfaction », est le mot qui revient à chaque fois dans les déclarations des responsables de la délégation d'observateurs internationaux chargée du suivi des élections législatives, quant aux conditions et mesures prises en vue de la réussite du scrutin. En effet, à l'issue d'une audience que leur a accordée le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, les représentants de cette délégation, composée de cinq organisations internationales, ont exprimé leur totale adhésion quant au processus électoral enclenché.

« Nous avons déjà rencontré les partis politiques, les représentants de l’administration ainsi que le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) », a déclaré le chef de la mission des observateurs, Isseaka Souna. Tout en exprimant la « reconnaissance » des Nations unies envers l'Algérie pour cette invitation, il a relevé « les changements intervenus à la faveur de la Constitution révisée en 2016, ce qui va permettre certainement une amélioration du processus électoral », a-t-il ajouté.

Même constat sur les conditions du déroulement des législatives 2017 a été fait par Deleita Mohamed Deleita, représentant de l'Union africaine, qui a exprimé, à son tour, sa satisfaction quant aux efforts déployés par l'Algérie à travers les mesures et les dispositions prises pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions.

Le représentant des observateurs de l’Union africaine a déclaré à la presse nationale qu’il a eu l’occasion de rencontrer « des partis politiques et d’autres instances concernées par l'organisation de ces élections » et qui, toutes, n’ont rien trouvé à redire.

Constatant également que « beaucoup d'améliorations ont été apportées depuis la révision de la Constitution en 2016 », le représentant de l’UA, qui n’en n’est pas à sa première visite en Algérie, a tenu à préciser que « c’est un énorme succès pour l’Algérie et son peuple de constater que plus de 99% des partis politiques participent à ces élections ».

M. Deleita a rappelé avoir fait partie de la délégation d'observateurs lors des élections présidentielles de 2014 en Algérie, faisant observer que « l'Algérie a pu se relever malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée.»

Pour sa part, le représentant de l'Union européenne, Tomasso Capio Gliyou, a fait savoir qu'il conduit une mission d’expertise électorale composée de quatre membres qui sont, a-t-il dit, à pied d’œuvre en Algérie depuis le 4 avril. « Nous avons eu l’opportunité de travailler et d’accompagner ce processus dès le début », a-t-il ajouté, précisant « avoir eu des entretiens avec les différentes parties concernées par ces élections à travers plusieurs wilayas ». Il a rappelé en outre que l’UE est présente pour la 3e fois en Algérie à l’occasion d'élections.

Même son de cloche pour le représentant de la Ligue des Etats arabes, Said Abderrahmane Abou Ali, qui n’a pas caché son satisfecit pour les législatives 2017 en mettant en avant les efforts consentis par l’Etat algérien qui n’a pas lésiné sur les moyens qui, selon lui, sont loin d’être simples. « Toutes les dispositions ont été prises par les autorités algériennes pour assurer la réussite du scrutin », a-t-il dit, tout en exprimant ses remerciements au ministère de l'Intérieur pour les facilitations accordées aux délégations d'observateurs afin que celles-ci puissent s'acquitter de leurs missions dans les meilleures conditions. Il a également fait savoir que la délégation de la Ligue des Etats arabes a commencé dès, avant-hier, mardi matin à répartir ses 54 équipes à travers les 48 wilayas afin, de « contribuer à la consolidation du processus démocratique dont les fondements ont été davantage ancrés par le Président Abdelaziz Bouteflika ». Le représentant de l'Organisation de la coopération islamique, Ali Abou Al Hasni, quant à lui, a relevé que toutes les conditions ont été réunies pour le bon déroulement du scrutin, ajoutant que l'Algérie jouit d'une « grande expérience » en matière d'organisation des élections.

Cinq observateurs de l’union Africaine et de la ligue Arabe à Annaba

Trois observateurs de l’Union Africaine et deux autres de la ligue arabe sont arrivés avant-hier, à Annaba, dans le cadre du scrutin des législatives de 2017 prévu aujourd’hui. Dès leur arrivée, ils se sont rendus au siège de la permanence de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Les hôtes d’Annaba se sont entretenus à cette occasion avec les membres de l’instance sur le dispositif mis en place, en prévision de cette consultation populaire. Ils se sont enquis également des préparatifs matériels et humains mobilisés pour la circonstance et visité des centres et bureaux de vote.

Pour rappel,144 centres et 956 bureaux de vote encadrés par plus de 7.000 personnes ont été mis en place en prévision de ces élections. 432.524 électeurs des deux sexes forment le fichier électoral de la wilaya. Ils ont été sensibilisés lors de la campagne électorale pour se rendre massivement aux urnes pour plébisciter les huit futurs députés de la wilaya parmi les 96 candidats en lice représentant 12 formations politiques et deux listes indépendantes.

