Pour une couverture optimale : L’APS mobilise plus de 150 journalistes

L'Agence Algérie presse service a mobilisé un nombre appréciable de son personnel rédactionnel pour les élections, notamment la campagne électorale afin d'assurer une couverture «optimale» des activités des partis et des candidats en lice pour cette joute électorale. Plus de 150 journalistes, entre ceux de la rédaction centrale, des correspondants régionaux et des bureaux à l'étranger ainsi que des traducteurs et photographes ont été mobilisés pour couvrir les activités des différentes formations politiques et des indépendants, avec une moyenne de 60 dépêches quotidienne dans les deux langues et près de 1.300 dépêches durant la campagne électorale de 22 jours ayant pris fin dimanche dernier.

En plus de la couverture quotidienne de la campagne, l'APS a diffusé une série de papiers éclairages et d'analyse, notamment sur les thèmes abordés par les partis politiques, leurs programmes, les textes fondamentaux, la réglementation de l'APN, la formation du gouvernement, à la lumière de la Constitution amendée en 2016. L'agence a mis en place, à cette occasion, un dispositif spécifique à cette échéance, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan des programmes, en mobilisant les effectifs en charge d'assurer une couverture «exhaustive» de cet évènement. Pour ce faire un «Desk élections» centralisé au siège de l'agence a été mis en place.

Celui-ci est consacré au suivi des couvertures médiatiques sur le terrain en provenance des bureaux régionaux et des bureaux à l'étranger, outre celles des journalistes déployés dans la capitale. Le programme de travail a consisté à diffuser une revue de presse, une synthèse des programmes des partis, des synthèses quotidiennes, une synthèse thématique sur la base des thèmes dominants abordés par les représentants des parties en lice (formations politiques, listes indépendantes) L'APS a rendu compte des meeting et activités des responsables de partis, a entretenu un journal de campagne, sous la forme de brèves informatives sur la base des envois des équipes sur le terrain. Elle a, par ailleurs, suivi d'autres activités, notamment du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, de la Haute instance indépendante de la surveillance des élections (HIISE), de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) et des sites des partis et des réseaux sociaux. L'agence sera, en outre, «fortement mobilisée» le jour du scrutin, avec l'élaboration d'un programme spécial pour assurer une couverture «globale et exhaustive» de cet important évènement avec l'envoi des journalistes aux sièges du ministère de l'Intérieur, de la HIISE, de l'ARAV, du CIP, des partis politiques pour un compte-rendu des résultats et diffusé différentes réactions à ce rendez-vous électoral. Le service audiovisuel de l'APS n'a pas été en reste, en mobilisant ses équipes pour le jour J, et ce, dès l'ouverture des bureaux de vote avec des comptes rendus et la réaction notamment des partis politiques.