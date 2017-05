Grand angle : Signal

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, était hier l’hôte du Président américain Donald Trump, qui l’a accueilli à la Maison-Blanche. Une visite censée être plus que de courtoisie. En effet, la nouvelle administration américaine envoie, depuis des semaines, des signaux, diversement appréciés certes, mais signaux quand même, quant à sa volonté de reprendre en main le dossier palestino-israélien qui se trouve dans l’impasse depuis au moins 2014. «Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de paix entre Israël et les Palestiniens, pas la moindre raison», affirmait, la semaine dernière, à l'agence Reuters, Donald Trump. Cette visite avait été précédée, il y a plus de deux mois, par la visite du Premier ministre israélien, durant laquelle le sujet a été évoqué. Le président palestinien, lui, a rencontré à Ramallah, plusieurs responsables américains. Un agenda diplomatique qui démontre, selon Mahmoud Abbas, du sérieux de la volonté de l’administration américaine à trouver une «solution à la question palestinienne». Mais, pour nombre d’analystes, la stratégie du Président américain sur ce dossier «reste entourée d'un épais mystère», et que par voie de conséquence, ils estiment qu’il n’y a pas lieu, pour les Palestiniens, de faire preuve d’un optimisme démesuré. Car, si, au fil des mois, «l'approche de Trump face au conflit israélo-palestinien est plus conventionnelle que ce à quoi tout le monde s'attendait», cela signifie aussi qu’il ne prendra aucune décision qui puisse bousculer les choses et accélérer le règlement du dossier. Ainsi, et selon un expert du Center for a New American Security, l'administration Trump «devrait se concentrer sur des petits pas visant à améliorer la situation sur le terrain, préserver la possibilité d'une solution à deux États pour plus tard et préparer le terrain pour des négociations à l'avenir». Autant dire que c’est un retour vers la case départ qui est en vue. Mais c’est sans surprise, tant la gestion des grands dossiers diplomatiques ne relève pas seulement des desiderata d’un Président, fussent-ils de la première puissance mondiale. Son prédécesseur Barack Obama en sait quelque chose, lui qui, après son investiture, avait suscité des grands espoirs de voir enfin le conflit palestino-israélien connaître son épilogue. En fait, tant que l’on continuera à dénier aux Palestiniens leurs droits légitimes et à reconnaître à Israël ceux spoliés aux Palestiniens, il est certain qu’il sera difficile de concilier les positions des deux parties et que la paix durable entre Palestiniens et Israël ne sera pas instaurée.

Nadia K.