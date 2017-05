Partenariat entre des localités françaises et Dakhla occupée : Les « amis de la RASD » dénoncent les conventions

L’association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a dénoncé hier les conventions de partenariat, signées le 23 avril dernier, entre deux localités françaises et la ville de Dakhla et une région, l’Oued Eddahab, du territoire du Sahara occidental sous occupation marocaine. Dans deux courriers envoyés au maire de Saint Germain en Laye et au président du Département des Yvelines, en région parisienne, signataires des conventions, l’AARASD s’étonne d’une telle désinvolture à l’égard du droit international qui leur permet de fouler au pied, les résolutions des Nations unies, celles de l’Assemblée générale comme celles du Conseil de sécurité qui appellent à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, occupé depuis 40 ans par son voisin, le Maroc .

«Messieurs Bédier et Lamy (maire et président du département) ignorent-ils qu’aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental où se trouve justement Dakhla ?» s’est-interrogée l’association qui a dénoncé ce partenariat. Une convention-cadre de coopération décentralisée a été signée entre la province d’Oued Eddahab et la commune de Dakhla, d'une part, et le département des Yvelines et la commune de Saint-Germain-en-Laye d'autre part, qui couvre la période 2017-2021. Elle a pour objectifs d'«établir une relation répondant aux attentes et intérêts communs identifiés à l’échelle locale par chacune des parties, tout en s’inscrivant dans le cadre des orientations générales des accords de coopération entre le Maroc et la France», avait-on indiqué. L’AARASD a dénoncé la proximité des responsables de ces deux localités avec l’ambassade marocaine et avec des associations franco-marocaines crées à l’initiative de cette même ambassade, annonçant qu’elle entamera une démarche auprès du prochain ministère de l’Intérieur pour «dénoncer une délibération de fait illégale puisqu’elle contredit le droit international défendu par la France qui régulièrement adopte les résolutions du Conseil de sécurité qui appelle à l’autodétermination du peuple sahraoui».

Le Sahara occidental est un territoire non autonome sur lequel s’applique la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l’AG de l’Onu sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. En 1963, l’Onu a inscrit le Sahara occidental sur sa liste des territoires non autonomes. Le 20 décembre 1966, l’Assemblée générale de l’Onu a adopté la résolution 2229 (XXI) réaffirmant le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l’autodétermination. Dans sa dernière résolution (28 avril), le Conseil de sécurité a réaffirmé demande au Maroc et au Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, pour reprendre les pourparlers dans le but d'atteindre une solution politique mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination de la population du Sahara occidental, occupé depuis plus de 40 ans par le Maroc qui jouit du soutien de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité.

----------------///////////////////

Le parlement de Cantabrie appelle au respect de l’arrêt de la cour

Le parlement de Cantabrie a appelé, mardi, à l’unanimité de ses groupes politiques, à respecter et à se conformer à l’arrêt de la Vour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui stipule que l’accord commercial entre l’UE et le Maroc n’est pas applicable au territoire du Sahara occidental. Se joignant au mouvement de solidarité espagnol avec le Sahara occidental, le parlement de Cantabrie a, dans une déclaration approuvée par l’ensemble des groupes politiques qui le composent, appelé au respect et à la conformité avec l’arrêt de justice de la CJUE qui a clairement signifié que les accords commerciaux entre l’Union européenne et le Maroc ne concernent pas le territoire sahraoui, et qu’aucune exploitation ou exportation de produits de ce territoire ne peut être effectuée sans le consentement du peuple sahraoui.

Dans sa déclaration officielle, cette institution espagnole élue s’est dit «préoccupée par l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par les entreprises européennes qui est en contradiction avec le droit international et européen», et insiste par ailleurs sur «l’illégalité de toute activité commerciale au Sahara occidental sans le consentement de son peuple».

Le parlement de Cantabrie a également appelé les entreprises espagnoles et cantabriques «à mettre fin à leurs activités dans ce territoire qui peuvent favoriser la perpétuation de l’occupation marocaine du Sahara occidental et l’exploitation de ses richesses naturelles», tout en exhortant les autorités espagnoles à mettre en oeuvre la législation existante sur la base de la récente décision de la CJUE. ll (le Parlement) a enfin souligné la nécessité de rechercher une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par le biais d’un référendum d’autodétermination afin de mettre fin au conflit du Sahara occidental. Par ailleurs, le Conseil municipal de Murcia, avait à la fin du mois d’avril écoulé approuvé, une motion dans laquelle il avait demandé de «respecter et à se conformer à la décision de la CJUE qui stipule que l’accord commercial entre l’UE et le Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental».

De nombreux parlements régionaux espagnols ont approuvé ces dernières semaines des déclarations institutionnelles demandant le respect et l’application du récent arrêt de la cour de justice de l’Union européenne qui a clairement signifié que l’accord commercial entre l’UE et le Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental. Les parlements de Galice, d’Aragon, des îles Baléares, de Navarre, du pays basque, des îles canaries, de Catalogne outre des conseils municipaux et des organisations professionnelles comme la confédération intersyndicale avaient demandé, dans leurs déclarations institutionnelles, aux entreprises européennes ainsi qu’au gouvernement espagnol de respecter et de mettre en œuvre l’arrêt de la CJUE, tout en appuyant par ailleurs, la solution politique au conflit du Sahara occidental selon la légalité internationale prévoyant un référendum d’autodétermination qui permettrait au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement de son avenir.

R. I. et Agence