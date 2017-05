FIFA (conseil) : Le Koweïtien Al Sabah démissionne

Le cheikh koweïtien Ahmad al-Fahad al-Sabah, membre influent, à la fois, de la Fédération internationale de football (Fifa) et du Comité international olympique (CIO), a annoncé dimanche sa démission du Conseil de la Fifa afin de se défendre dans une affaire de corruption. «J'ai décidé, dans l'intérêt de la Fifa et de la Confédération asiatique de football (AFC), de démissionner du Conseil de la Fifa», a indiqué al-Sabah dans un communiqué. Le Cheikh koweitien comptait briguer un nouveau mandat dans le gouvernement du football mondial et au sein de l'AFC.

Le Koweïtien est mis en cause pour un paiement supposé illégal à Richard Lai, président de la Fédération de Guam, qui a plaidé coupable devant une juge fédérale new-yorkaise d'accusations de corruption et de dissimulation de comptes bancaires à l'étranger. Le cheikh Al-Sabah nie «vigoureusement tout acte répréhensible» et va collaborer avec «les autorités compétentes» pour «réfuter ces accusations surprenantes". Ancien secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ancien ministre du pétrole du Koweït, le cheikh Al-Sabah, membre du CIO depuis 1992, est également président de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), dont le siège se trouve à Lausanne (Suisse). A ce titre, il est considéré comme étant l'un des membres les plus influents du mouvement olympique. Il avait également été membre de la commission des réformes de la Fifa, créée après le déclenchement de la vaste crise de corruption qui a secoué l'instance mondiale du football. Parmi les membres de cette commission figurait Gianni Infantino, alors secrétaire général de l'UEFA devenu en février 2016 président de la Fifa. Le scandale de la Fifa, qui a ébranlé le football mondial, a éclaté au grand jour en mai 2015. Quelque 40 responsables du football mondial ont depuis été mis en cause.