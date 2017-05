Basket-ball, NBA (Play-offs) : Boston domine Washington

Boston a battu Washington 123 à 111 dans le premier match de leur duel du 2e tour des play-offs NBA, malgré un début de rencontre catastrophique, dimanche. Les Celtics mènent une victoire à zéro avant le match N.2 qui a eu lieu hier, à nouveau dans leur salle. La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA a pourtant débuté la rencontre en encaissant 16 points, sans en marquer un seul. Il a fallu attendre quatre minutes de jeu pour qu'Isiah Thomas marque les premiers points des Celtics, avec trois lancers francs successifs. Le meneur-vedette de Boston, qui a assisté samedi sur la côte Ouest des Etats-Unis aux obsèques de sa sœur, décédée à 22 ans dans un accident de voiture, a connu à l'image de son équipe un premier quart-temps cauchemardesque : il a perdu une dent à la suite d'un coup de coude au visage d'Otto Porter. Menés de 14 points après la première période, les Celtics, meilleure équipe de la conférence Est à l'issue de la saison régulière, sont revenus progressivement au score, aidés par la sortie sur blessure de Markieff Morris, l'ailier fort de Washington. Sous l'impulsion de Thomas (33 points) et d'Al Horford (21 pts), ils ne comptaient plus que cinq points de retard à la pause et sont passés en tête pour la première fois durant la 3e période (73-70) pour ne plus être inquiétés.

Utah, dernier qualifié pour le 2e tour

Utah a décroché le dernier billet pour le 2e tour des play-offs NBA en dominant (104-91) les Los Angeles Clippers pour la quatrième fois, la troisième fois dans leur salle, dimanche.

Le Jazz a remporté la série quatre victoires à trois et sera opposé, à partir de mardi, à Golden State, meilleure équipe de la saison régulière et grand favori pour le titre 2017.

La franchise de Salt Lake City a surclassé grâce à Gordon Hayward (26 pts) et Derrick Favors (17 pts) à partir de la 2e période une bien pâle équipe des Clippers. Chris Paul (13 pts) et ses coéquipiers, déjà au bord de la rupture à la pause (46-39), ont sombré lors du 3e quart-temps où ils comptaient jusqu'à 21 points de retard (71-50). Utah a dû pourtant se passer pendant l'essentiel de la rencontre de son pivot français Rudy Gobert, qui s'était tordu la cheville droite vendredi lors du match N.6. Il a écopé rapidement de trois fautes personnelles, obligeant son entraîneur à gérer son temps de jeu.

Il a été exclu après sa sixième faute personnelle en fin de match avec un bilan personnel d'un point et quatre rebonds. Utah, de retour en play-offs pour la première fois depuis 2012, n'avait plus passé le 1er tour depuis 2010 et gagné un match N.7 depuis 2007.

Cette nouvelle campagne décevante des Clippers devrait déclencher une refonte de l'équipe, avec les départs possibles de Chris Paul et/ou de Blake Griffin, encore blessé, tandis que Paul Pierce a disputé à 39 ans le dernier match de sa glorieuse carrière durant laquelle il a remporté le titre NBA avec les Celtics en 2008.