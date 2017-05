Afrobasket-2017 : La FIBA Afrique en quête d’un pays d’accueil

Désignée, la semaine dernière, pour suppléer le Congo, qui s’est désisté (pour des raisons financières), l’Angola a, à son tour, décliné l’offre. La raison invoquée par le ministre angolais de la Jeunesse et des Sports, Albino de Conceiçao, est que la Fédération angolaise de basketball n’a pas reçu l’approbation du gouvernement pour abriter la compétition qui coïncide avec une année d'élections en Angola où le pays a d’autres priorités. A moins de quatre mois de la compétition, la FIBA Afrique est tenue de trouver un pays d’accueil, et selon les observateurs, l’instance continentale a deux possibilités: soit convaincre l’Angola, tout en décalant la date de la compétition à septembre pour qu’elle ne coïncide pas avec celle des élections législatives, soit choisir un autre pays. Au cas où la seconde option serait retenue, deux autres pays, à savoir la Tunisie et l’Egypte, seraient de sérieuses solutions de recours. Les deux pays avaient fait acte de candidature pour abriter la compétition, après l’annonce du retrait de la candidature congolaise. Quinze des seize qualifiés pour la compétition sont déjà connus. Il s’agit du détenteur du titre, le Nigeria, de la Tunisie et du Maroc (Zone 1), du Sénégal et du Mali (Zone 2), de la Côte d'Ivoire (Zone 3), de la RD Congo et du Cameroun (Zone 4), de l'Egypte et de l'Ouganda (Zone 5), de l'Angola et de l’Afrique du Sud (Zone 6), Mozambique (Zone 7). Ajouter à ceux-là, la Guinée et le Rwanda qui ont bénéficié d’invitations (wild-cards) de la FIBA-Afrique.