Sports mécaniques, Course de moto-cross sur sable enduro : Une totale réussite

La Ligue de Béjaïa des sports mécaniques, et le wali de Béjaïa, en partenariat avec la Fédération algérienne des sports mécaniques, ont organisé, lundi dernier, à l’occasion du 1er Mai, coïncidant avec la Fête des travailleurs, une compétition nationale de course de moto-cross sur sable «Enduro», sur les plages de Tichy. Plusieurs pilotes sur trois catégories (MX1, MX2 et Open) de plusieurs wilayas du pays ont pris part à cette compétition. L’équipe de la ligue de Bejaia, très active, sous la houlette de sa présidente, Mme Dalila Bouktite, qui est aussi vice-présidente de la FASM, très réputée pour son dynamisme et son dévouement dans l’accomplissement de sa mission, avec l’équipe qui l’accompagne, était ravie d’accueillir pour un moment de partage convivial et pour apprécier le spectacle offert par les motards à travers une belle course, sur la plage de Tichy. Un nombreux public enthousiaste a assisté à la course, qui a vu la présence du wali de Bejaia, du DJS de Béjaia, de membres de la FASM et de nombreux amateurs de la discipline. «L’objectif de cette compétition est la promotion de cette nouvelle discipline sportive et le développement du tourisme culturel et sportif dans la région», a souligné la présidente de la Ligue des sports mécaniques de Béjaia, Dalila Bouktite. l’Enduro-motos des Hammadites de Tichy a connu une totale réussite. En effet, et au vu du succès des événements déjà organisés, la FASM et la Ligue de Béjaià tiennent à rester sur la dynamique enclenchée depuis l’arrivée de Chihab Baloul à la tête de l’instance fédérale. D’ailleurs, on a constaté de visu le riche plan d’actions tracé pour l’année 2017 par la FASM. Cette grande manifestation nationale, organisée par la ligue des sports mécaniques de la wilaya de Bejaia, a vu la participation de représentants de plusieurs clubs, que sont El Achour, Bouzaréah, Médéa, Racing Team Laghouat, ARBEE, MCAC Alger. Une large couverture médiatique a été réservée à cette grande manifestation à travers les différents médias. La course a été parcourue sur un circuit de 1,9 km et deux tours. Mme Dalila Bouktite dira : «Cette étape entre dans le cadre de notre programme malgré le manque de moyens et aussi les ultimes embûches rencontrées, avec le courage de vouloir offrir aux gens du beau spectacle. La réussite est totale et je remercie les autorités pour leur précieuse aide. On profite de cette heureuse circonstance pour dédier cette manifestation aux autistes afin que les pouvoirs publics prennent en charge sérieusement cette frange de la société qui souffre encore, à l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme.» Enfin, il est à signaler que les concurrents ont relevé la bonne organisation mise en place pour cette manifestation. Ce sont les clubs algérois qui ont dominé les débats de la course de moto-cross sur sable "Enduro". Le MCAC Alger a remporté les courses de MX2 et Open, alors que celui d'El Achour s'est adjugé le trophée du MX1. Une sympathique cérémonie à été organisée par la Ligue de Béjaia à la fin de la course. Les lauréats ont été récompensés dans une ambiance conviviale. Bravo à la Ligue de Béjaia pour cette bonne initiative.

PUBLIE LE : 04-05-2017 | 0:00