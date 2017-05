Dans la lucarne : L’EN avant tout

Il est clair que les intérêts dans le sport et plus particulièrement le football sont diamétralement opposés entre les uns et les autres. Il est clair que les dirigeants de clubs aimeraient bien garder leurs joueurs et ne pas les mettre à la disposition de l’équipe nationale du pays. L’entraîneur ou le président du club voudrait bien voir son équipe gagner quelque chose aussi bien en championnat qu’en coupe. Il aura ainsi l’embarras du choix. Une équipe nationale, qui constitue la

« vitrine » du pays, doit obligatoirement bénéficier de la priorité et surtout la primauté d’un joueur disposant de la nationalité. Elle peut le sélectionner aussi bien lorsqu’il évolue localement ou hors du pays. C'est-à-dire lorsqu’il évolue dans un autre pays, tout en gardant la nationalité de son pays d’origine. Ces joueurs ne doivent nullement faire « la moue » avec l’équipe nationale. Dès qu’on les convoque, ils doivent illico presto répondre par l’affirmative. Ils n’ont aucun droit de tergiverser ou d’essayer de trouver de faux-fuyants pour ne pas répondre par l’affirmative à la sollicitation de l’EN. Chez nous, on avait connu des situations où il y eut des refus, et même assez fréquents dans notre football, mais qui furent suivis de sanctions. Quelques joueurs qui estiment être lésés se font, d’une certaine justice, lorsqu’on ne les appelle pas dans des matches importants, alors que d’autres, ils leur font appel avec même une certaine insistance. Les joueurs qui refusent de répondre à la convocation du sélectionneur national sont tout simplement mis aux oubliettes et même sanctionnés assez sévèrement. De plus, par « représailles », peut-être, ils ne seront plus convoqués en équipe nationale. C’est une façon de les mettre devant leurs responsabilités. Depuis, nos instances ont fait preuve de fermeté concernant la question de l’équipe nationale. On ne doit pas faire

« joujou » avec les couleurs nationales et ce, quelles que soient les raisons invoquées par le ou les joueurs. Les observateurs ont été surpris d’entendre ces derniers jours une information relative aux « 23 » joueurs qui composent l’EN Olympique, appelée à représenter les Verts aux Jeux de la Solidarité Islamique, prévus du 12 au 22 mai prochains dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou. En effet, on a appris que certains joueurs qui avaient été régulièrement convoqués au sein de cette équipe ne le seront pas cette fois-ci. Ont-ils refusé de répondre à la convocation de leur entraîneur, ou bien y a-t-il d’autres raisons ? Il faut dire que l’absence de ces joueurs ne peut qu’intriguer. Renseignement pris, ce sont nos instances elles-mêmes qui ont décidé de ne pas les convoquer pour l’EN Olympique, du fait que leurs clubs respectifs ont besoin de leurs services. Le championnat national de Ligue1 reprendra ses droits, dès samedi prochain, avec la 25e journée de ligue1 qui se jouera sur deux jours, samedi et dimanche. Comme il y a des équipes qui jouent pour assurer leur maintien, il a été décidé, à la surprise générale, de laisser ces joueurs à la disposition de leurs équipes respectives. Là, les dirigeants qui ont pris cette décision de ne pas prendre ces éléments, assez précieux au demeurant, pour apporter un

« plus » à l’EN Olympique, pour une meilleure représentativité de notre pays aux Jeux de Bakou, seront tenus pour responsables d’une quelconque débâcle. Là, on ne comprend pas qu’on fasse passer les intérêts d’une équipe au détriment de ceux de notre sélection nationale. Il y a lieu de rester presque bouche bée devant une telle attitude qui va à l’encontre des intérêts de notre pays. Octroyer les meilleurs atouts à nos sélections nationales doit primer toutes autres considérations. Le contraire ne peut que nous laisser stupéfaits, sans voix !

Hamid Gharbi