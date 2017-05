Handball, Mondial U21 à Alger : « L’organisation de la compétition est pratiquement acquise »

L’organisation du championnat du monde de handball des moins de 21 ans (U21), prévu du 18 au 30 juillet à Alger, est «pratiquement acquise», a déclaré le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, à l’issue de la visite des experts de la Fédération internationale de handball (IHF) les 2 et 3 mai. «Les experts de l’IHF ont été impressionnés par l’état d’avancement des préparatifs pour le Mondial. Ils nous ont assurés que les réserves émises, lors des précédentes visites, sont effacées», a déclaré M. Labane.

«L’annonce officielle se fera la semaine prochaine, à l’issue du Conseil de l’instance internationale», ajoute le nouveau président de la FAHB. C’est la quatrième visite d’experts de l’IHF à Alger après celles effectuées en novembre 2015, octobre 2016 et février 2017. M. Labane a également indiqué que les matchs du Mondial se dérouleront à la salle Harcha-Hacène et la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Le tirage au sort du Mondial U21 est prévu, le 11 mai au siège de l’IHF, à Bale en Suisse, a indiqué l’instance internationale sur son site officiel. (APS)