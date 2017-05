CRB : Hadj Bouhafs apporte-t-il quelque chose au Chabab ?

Faisant partie des clubs mythiques du football algérien, le CRB connaît, cette saison, moult difficultés sur le plan financier, comme cela a été le cas très souvent depuis quatre ou cinq ans.

Il est vrai que l’arrivée de Réda Malek à la tête du Chabab avait permis à l’équipe belouizdadie de connaître un certain répit du fait qu’il avait beaucoup apporté au club. Il a mis la main à la poche et a mis à l’abri du besoin le club. Les joueurs étaient régulièrement payés et la stabilité était revenue. Le staff technique pouvait ainsi accomplir son travail loin des habituels tracas. Même si ce n’était pas parfait et que certains problèmes subsistaient, l’ex-président du club faisait beaucoup d’efforts et de son mieux pour préserver les intérêts du Chabab et permettre au groupe et à l’entraîneur de travailler dans la sérénité et la quiétude. Dans ses déclarations aux médias, Réda Malek apprend à l’opinion sportive qu’il a déboursé pour le CRB, pendant la période où il présidait à ses destinées, environ 20 milliards de centimes de son propre argent, avec documents à l’appui. Ce qui est considérable. Il n’y a pas beaucoup de présidents de clubs qui le font ou qui l’auraient fait, à vrai dire. Malek a aussi fait savoir qu’après son départ, il a laissé six milliards dans les comptes du CRB. Il a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi les joueurs ne touchent pas régulièrement leurs salaires, contrairement à la période où lui était à la tête du club. Poussé à quitter le club suite à de multiples pressions exercées sur lui, il n’a pas caché sa déception de voir le Chabab dirigé par des incapables, comme il l’a signifié. Il a même pointé du doigt l’actuel président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, lui-même ex-président du CRB. Après son départ, c’est Hadj Mohamed Bouhafs qui lui a succédé. Ce dernier, est-il l’homme qu’il faut pour diriger un club de ce standing ? Selon nos informations, il a injecté, depuis sa prise en main du Chabab, environ 7 milliards. Seulement, les joueurs ne sont pas payés et ne semblent pas apprécier cette situation. Même l’entraîneur Badou Zaki avait affirmé à un moment donné que la direction se devait de régulariser la situation financière des joueurs pour leur permettre de rester concentrés sur les prochains matches, sachant qu’il est question de jouer une demi-finale de coupe d’Algérie et de terminer en force le championnat.

De nombreux amoureux du club ne semblent pas satisfaits de la gestion du club par Hadj Bouhafs. Selon eux, il n’a rien apporté de vraiment intéressant au CRB, ajoutant qu’il n’a pas le charisme pour présider aux destinées du grand Chabab. D’ailleurs, il peine à trouver les ressources nécessaires pour faire face aux besoins du club. Il se retrouve de fait dos au mur et ne sait plus à quel saint se vouer pour réunir l’argent nécessaire lui permettant de régulariser la situation financière des joueurs et des membres des staffs technique et médical, des employés du club et parfaire la gestion du club. Des informations font même état de difficultés qu’il éprouve pour contrôler la situation. Tout cela l’amènerait à vouloir partir, du fait qu’il n’aurait reçu d’aide de nulle part. Si Hadj Bouhafs venait à démissionner, verra-t-on le retour de Réda Malek à la tête du CRB ? Fort possible, même si ce dernier ne s’est pas encore franchement déterminé par rapport à la question. Enfin, l’on se pose aussi, du côté des milliers de supporters du Chabab à travers le pays et dans les fiefs du club, à Belouizdad et El-Madania, la question suivante : à quand un solide pourvoyeur de fonds pour le CRB, avec l’aide d’une grande entreprise nationale ou privée ? La question reste posée et personne ne détient la réponse…

Mohamed-Amine Azzouz