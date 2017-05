Communauté économique des états de l’Afrique centrale : L’Algérie rejoint le groupe

L'ambassadeur d'Algérie au Gabon et en Guinée équatoriale, M. Mohamed Antar Daoud, a présenté ses Lettres de cabinet au secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), M. Allam Mi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de cette institution africaine régionale, apprend-on, hier, auprès de source diplomatique.

Lors de l'entretien ayant suivi la cérémonie de présentation, le Secrétaire général de la CEEAC a fait part de sa «grande satisfaction» de voir l'Algérie rejoindre «Les amis de la CEEAC» en attendant que le statut d'observateur fasse l'objet de discussions, soit approuvé par les Chefs d'Etat et puisse lui être octroyé. Le plus important, a indiqué M. Allam Mi, est qu'officiellement, «aujourd'hui, l'Algérie soit dans notre entité dont la mission première consiste en l'établissement de mécanismes indispensables au développement de la sous-région». De son côté, M. Daoud a mis en relief «le rôle de l'Algérie exportateur de paix et de stabilité et sa volonté d'établir avec l'ensemble des pays africains des liens d'amitié et de coopération basés sur les principes de la Charte des Nations unies». Insistant sur l'importance qu'accorde le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la coopération Sud-Sud, l'ambassadeur a rappelé dans ce cadre la récente signature de l'accord aérien algéro-gabonais permettant aux deux compagnies Air Algérie et Tassili Airlines de desservir Libreville dans les semaines à venir. L'application de cet accord, a poursuivi le diplomate algérien, constituera un pont entre deux pays appartenant au même continent ayant les mêmes ressources naturelles ainsi que d'autres matières premières complémentaires. Par cette adhésion, l'Algérie rejoint ainsi «Les amis de la CEEAC», la qualité d'observateur n'existant pas actuellement dans les statuts de cette organisation qui compte onze pays : Angola, Burundi, Cameroun, la Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République démocratique du Congo, Sao-Tomé et Principe, Tchad et Rwanda. Outre l'Algérie, le groupe des «pays amis de la CEEAC» comprend onze pays : Etats-Unis, Russie, Japon, Chine, Allemagne, Espagne, France, Italie, Turquie, Egypte et Maroc) et cinq représentants d'organisations internationales qui sont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), l'Union africaine et l'Union européenne. Tous ces Etats et institutions internationales peuvent être associés et financer des projets communautaires de développement dans des domaines aussi variés que les transports, l'énergie, l'eau, les technologies de l'information et de la communication et de l'environnement.

Pour rappel, la CEEAC a été créée en octobre 1983 et a pour missions de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-entretenu dans les domaines de l’activité économique et sociale, en particulier dans les domaines de l’industrie, des transports et communication, de l’énergie, de l’agriculture, des ressources naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et financières, des ressources humaines, du tourisme, de l’enseignement, de la culture, de la science et de la technologie, d’élever le niveau de vie des populations, d’accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les étroites relations pacifiques entre les Etats membres, et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. (APS)