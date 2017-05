Coopération : L’éthiopie veut renforcer ses relations culturelles avec l’Algérie

La ministre éthiopienne de la Culture et de Tourisme, Meaza Gebre Medhin, a exprimé lundi dernier à Bouira la volonté de son pays de développer et de renforcer davantage les relations culturelles et diplomatiques avec l’Algérie via la multiplication des échanges dans les domaines de la culture et des investissements.

«Nous sommes très contents de visiter la wilaya de Bouira ainsi que l’Algérie, avec laquelle nous voulons renforcer davantage nos relations culturelles et diplomatiques, a déclaré Mme Gebre Medhin en marge d’un spectacle de musique et de danse exécuté avec finesse par la troupe d’Ethiopie Land of origines, qui a émerveillé beaucoup le public bouiri à cette occasion. Avec ces échanges culturels entre les deux pays, que nous souhaitons étendre à d’autres domaines tels que l’économie, et à travers les exhibitions de la troupe Land of origines, je trouve beaucoup de similarité entre les cultures des deux nations», a souligné la ministre éthiopienne, qui a visité une exposition des différents produits artisanaux ainsi que des affiches sur les sites archéologiques de la wilaya de Bouira, organisée à la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville. Nous continuons à faire ce genre d’échanges pour renforcer davantage les relations entre Alger et Addis-Abeba, a ajouté la même responsable, qui a été accueillie par le wali de Bouira Mouloud Chérifi et accompagnée de l’ambassadeur de la République fédérale d’Ethiopie à Alger, Selemon Abebe. De son côté, M. Abebe a fait part de son contentement de l’accueil qui leur a été réservé par les autorités locales, tout en espérant que ce genre de visite se reproduise entre les deux pays pour consolider les liens diplomatiques, économiques et culturels.

Dans ce cadre, l’ambassadeur éthiopien a annoncé l’organisation d’une rencontre sur l’investissement prochainement à Addis-Abeba à laquelle devront participer une cinquantaine d’hommes d’affaires et investisseurs algériens. «Nous comptons aussi inciter nos investisseurs à venir en Algérie pour investir à Bouira», a-t-il ajouté. (APS)