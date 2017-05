À l’occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue polonais

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a félicité son homologue polonais, Andrzej Duda, à l'occasion de la fête nationale don pays, lui renouvelant dans un message qu'il lui a adressé à cette occasion, son "attachement" à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et mon nom personnel mes vives félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs, de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple polonais», écrit le chef de l'Etat dans son message.