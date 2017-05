Attaque terroriste dans la région de Ségou au Mali : L’Algérie condamne énergiquement

L'Algérie a «condamné énergiquement» l'attaque terroriste perpétrée mardi dans la région de Ségou qui a fait neuf morts parmi les soldats maliens, affirmant que «cette nouvelle agression n'entamera aucunement la détermination de l'ensemble des forces vives du Mali qui aspirent à la paix». «Nous condamnons énergiquement l'attaque terroriste qui a ciblé ce mardi les forces armées maliennes et dans laquelle neuf soldats sont tombés en martyrs», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étagères, Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration à l'APS en réaction cette attaque.

«Comme les précédentes, cette nouvelle agression n'entamera aucunement la détermination de l'ensemble des forces vives du Mali qui aspirent à la paix et à la stabilité et qui œuvrent à leur concrétisation», a relevé M. Benali. «Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement maliens et les assurons de notre solidarité», a ajouté le porte-parole du MAE. «Les avancées réalisées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d'Alger, sont là pour attester de la volonté des Maliens et de leurs partenaires membres de la communauté internationale, à leur tête l'Algérie, Président du Comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, de poursuivre leurs efforts résolus pour aider le peuple malien frère à relever tous les défis», a conclu M. Benali.