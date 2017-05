MDN :

Saisie d’un pistolet automatique et d’une quantité de munitions à In Guezzam…



Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, le 2 mai 2017 à In Guezzam (6e Région militaire), un pistolet automatique et une quantité de munitions", précise la même source. A Tlemcen (2e Région militaire), des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté trois narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 654,6 kilogrammes, tandis que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset, Tlemcen et Illizi.



… et de plus 7 quintaux de kif traité à Tindouf



Des éléments gardes-frontières de Tindouf/3 RM ont saisi dans la localité de Djebel El-Ouerkzis, le 2 mai 2017, une importante quantité de kif traité s’élevant à sept quintaux et neuf kilogrammes (709 kg)», note la même source. «Cette nouvelle opération ayant permis de mettre en échec la tentative d’introduction de cette grande quantité de poisons dans notre pays, dénote de la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’Armée nationale populaire, mobilisées le long des frontières nationales.