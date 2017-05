Rendez-vous crucial

Plus de 23 millions d’électeurs sont appelés aujourd’hui à exprimer leur libre choix en faveur des candidats qu’ils jugent les plus aptes à siéger au sein de la deuxième chambre du Parlement. Il faut d’abord souligner que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés à l'effet de conférer à cette consultation populaire, tous les facteurs de la réussite. Ce rendez-vous électoral, en dépit du fait qu’il se tient dans une conjoncture économique difficile, est crucial car il se situe dans le sillage d’une importante révision constitutionnelle. Les partis en lice ont saisi le message et prêter foi aux engagements du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il n’est pas excessif de dire que ce scrutin qui se déroule dans les délais, au même titre que toutes les autres échéances électorales, apporte une précieuse plus-value au processus d’édification démocratique de nos institutions, représente un gage cinglant de la stabilité politique de notre pays. Par surcroît, les citoyens auront à élire des députés appelés à concrétiser les dispositions consignées dans la révision constitutionnelle. Et elles sont nombreuses. L’on se doit de souligner que les acteurs impliqués dans l'opération de vote sont tenus de faire preuve de la plus grande impartialité et de veiller au strict respect des dispositions de la Loi et que l’installation de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, bénéficie d’un plein appui dans l'accomplissement de sa mission définie par la Constitution. Une première dans l’histoire politique du pays et une réponse positive aux revendications des formations politiques. Relevons que ces élections se déroulent sous le regard de 300 observateurs étrangers représentant 5 institutions internationales pour prendre acte de la transparence et de l'équité de cette joute dont le fait majeur, s’incarne, à l’évidence, dans ce pluralisme foisonnant de listes de partis et de candidats indépendants qui auront à en «découdre» avec loyauté et un sens aigu de la responsabilité pour accéder à une députation acquise par les vertus d’une libre expression, conforme aux convictions et aux obédiences partisanes. Ce vote est aussi, une preuve d’un attachement, d’une fidélité jamais démentie de la part de nos concitoyens, toujours massivement présents quand le devoir l’exige. Nul besoin de faire étalage de toutes les occasions où le peuple à eu à administrer la preuve de son allégeance à l’égard du pays et de ses institutions. En cette opportunité solennelle et pleine d’espoir, Il faut rendre grâce aux succès méritoires remportés par l'Armée nationale populaire et les forces de sécurité, pour leur engagement et les sacrifices consentis dans la lutte contre les résidus du terrorisme, pour veiller avec une extrême vigilance et une rigueur sans faille pour sécuriser le territoire et le mettre à l’abri de tous les dangers. La prochaine Assemblée populaire nationale devra aussi légiférer pour la finalisation de diverses réformes destinées à la diversification économique de sorte à réduire la dépendance du pays envers un marché mondial des hydrocarbures éminemment volatile et soumis au diktat de multinationales fort peu soucieuses du bien être des populations et des équilibres mondiaux financiers.

M. B.