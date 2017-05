Secteur public industriel : Hausse des prix à la production

Les prix à la production industrielle, hors hydrocarbures, du secteur public national ont enregistré une évolution moyenne annuelle de 4,3%, en 2016, par rapport à 2015, a appris l’APS auprès de l'Office national des statistiques.

L’indice des prix à la production industrielle du secteur public hors hydrocarbures mesure l’évolution des prix-sortie d’usine des biens vendus sur le marché intérieur (les produits destinés à l’exportation ne sont pas pris en considération).

Trimestriellement, ces prix ont augmenté de 0,6% au 4e trimestre 2016 par rapport au 3e trimestre de la même année, et de 3,1% par rapport au 4e trimestre 2015, précise la même source. Par secteur industriel, il est constaté qu'après une relative stagnation notée au 3e trimestre 2016, les industries chimiques ont vu leurs prix sensiblement augmenter au 4e trimestre 2016, de l'ordre de 7,2%.

À titre d'exemple, les prix à la production de la fabrication de peinture a grimpé de 16,6%, au dernier trimestre de l'année 2016.

Pour les industries des bois et papier, les prix à la production ont diminué de -0,9% au 3e trimestre 2016, pour croître de 0,8% au trimestre suivant.

Dans cette catégorie d'industrie, les prix dans la branche menuiserie générale en bois ont reculé de -1,5%, au 3e trimestre, avant de partir à la hausse au 4e trimestre 2016, en inscrivant un taux de 1,4%.

Concernant les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), leurs prix ont évolué modérément de 0,1% au 4e trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent.

Par contre, les prix à la production du secteur de l'énergie se sont caractérisés par une baisse, quoique modérée, de -0,2%, au 4e trimestre, après une hausse de 0,8% au 3e trimestre 2016.

Cette tendance baissière a aussi été enregistrée pour les prix à la production dans le secteur des mines et carrières, avec un taux de -12,4% au 3e trimestre 2016 et de -1,6% au 4e trimestre 2016. Pour les prix à la production du reste des activités industrielles du secteur public, ils ont accusé une stagnation.

Pour rappel, le secteur public industriel en Algérie compte 390 filiales (relevant de 12 groupes) et entreprises réparties en 11 secteurs et 50 branches d’activités.

L’enquête de l’ONS intègre l’ensemble de ces entreprises avec les 213 produits inscrits à la nomenclature nationale des produits et activités industriels.