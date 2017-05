Viande rouge fraîche : 19 licences d’importation octroyées

Le ministère du Commerce vient de délivrer 19 licences d’importation pour la viande rouge fraîche, et concernent 20.000 tonnes. Les postulants devront se soumettre au cahier des charges élaboré par la commission compétente. 50% de ces quantités seront importées auprès de l'Espagne, tandis que le reste proviendra de France, d'Italie, du Brésil et de la Nouvelle-Zélande.

Par cette mesure, il est question d’inonder le marché en quantités suffisantes à la veille du mois sacré de Ramadhan durant lequel la demande en viande augmente. Et pour éviter la hausse des prix et la spéculation, les pouvoirs publics ont inondé le marché avec 32.000 tonnes de viandes rouges. Abdelmadjid Tebboune, ministre intérimaire, a relevé que son département ne lésinera pas sur les efforts et fera l’impossible pour réduire le niveau des importations de 15 milliards de dollars, assurant ne pas toucher à l’alimentation du citoyen. Il a précisé que l’Algérie ne pourra pas protéger son économie, aussi longtemps qu’elle restera ouverte aux quatre vents. A propos des importations de viande, le ministre rappelle que l’Algérie possède 29 millions de têtes d’ovins en s’interrogeant : « Est-ce qu’on a le droit de continuer à importer de la viande ?». Précédemment l'Algérie a pris la décision de ne plus importer de viandes congelées. Lors d’une rencontre avec les associations de protection des consommateurs tenue en avril dernier, Tebboune a indiqué que les marchés de viandes congelées ont enregistré pendant plusieurs années des dépassements graves et préjudiciables au citoyen notamment en présentant la viande congelée comme fraîche. « Je ne vois aucun intérêt pour l'économie nationale, ni pour le consommateur de persister dans cette démarche au moment où nos capacités nationales en viandes ovines couvrent la demande. Notre cheptel compte 27 millions de têtes et c'est plus que suffisant mais nous continuerons d'importer de la viande bovine fraîche dans la limite des besoins locaux », avait affirmé M. Tebboune. Son collègue au gouvernement, Abdeslam Chelghoum, avait indiqué que l'Algérie ne badine pas avec la qualité de la viande importée, précisant que chaque kilo de viande importé est soumis à un strict contrôle et à des analyses complètes avant sa commercialisation. Dans un entretien accordé à un journal arabophone, M. Chelghoum affirmait que la viande importée répond bien aux normes islamiques. Quant aux produits de première nécessité, le ministère avait souligné que ces derniers continueraient à être importés par les licences de 2016 jusqu'à l'établissement de celles de 2017. Le même département avait ouvert entre le 1er et 15 avril dernier les contingents quantitatifs pour l’importation des produits et des marchandises au titre des licences d’importation pour l'année 2017.

Il s'agit essentiellement de véhicules, d'acier rond à béton, de fil machine, de bois, de céramiques, de ciment portland gris, de viandes bovines fraîches ou réfrigérées, de fromages, de citron, des pommes, des bananes, d'orge, de maïs, de tourteaux de soja, de concentré minéral vitaminé, de poly-phosphates et de double concentré de tomate.

Fouad Irnatene