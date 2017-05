Entretien Poutine - Trump : Des actions conjointes en Syrie sont possibles

Une coordination des actions entre la Russie et les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme en Syrie est possible, selon le sénateur russe Viktor Ozerov qui se base sur les résultats de l'entretien téléphonique mardi, entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. Selon le président de la commission de la défense et de la sécurité au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Viktor Ozerov, la Russie et les Etats-Unis "pourraient aboutir à un accord sur une coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme en Syrie".

Mardi, le Président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Selon l'information du Kremlin, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la lutte contre le terrorisme dans le contexte de la Syrie. Poutine et Trump ont convenu notamment d'intensifier "le dialogue entre les chefs de la diplomatie des deux pays afin de trouver des solutions permettant de renforcer le régime de cessez-le-feu et de le rendre stable et contrôlé». «Je suis sûr que ce dialogue ne se limitera pas au seul mémorandum (sur la prévention des incidents aériens en Syrie, ndlr). Je pense que les efforts seront conjugués dans la lutte contre le terrorisme en Syrie et qu'il y aura des actions concertées dans cette direction", a déclaré Ozerov à l'agence Sputnik. De nouveaux pourparlers de paix sur la Syrie, s'ouvrent ce mercredi à Astana, au Kazakhstan, auxquels participeront des délégations du gouvernement syrien et l'opposition.

Il s'agit de la 4e rencontre d'Astana, après les trois précédentes, parrainées par la Russie et l'Iran, et par la Turquie. Les Etats-Unis sont représentés à la 4e rencontre d'Astana en tant qu'observateurs par l'adjoint au secrétaire d'Etat pour les affaires proche-orientales, Stuart Jones. Washington était jusqu'alors représenté par son ambassadeur au Kazakhstan. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, se joindra également à ces pourparlers, qui pourraient ouvrir la voie à un nouveau cycle de négociations de paix parrainé par l'ONU à Genève. (APS)