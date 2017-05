Réunion du Conseil d’affaires algéro-mauritanien à NouakChott : Les opportunités de partenariat

Les travaux de la 1re session du Conseil d’affaires algéro-mauritanien ont débuté, hier à Nouakchott, en vue de passer en revue les opportunités d’investissement et de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays dans divers secteurs, et relancer les relations de coopération économique et commerciale bilatérale.

Le chef de la délégation d'hommes d’affaires algériens participant à l’exposition des produits algériens à Nouakchott et président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura, El-Ghazi Youcef, a affirmé, lors de son allocution d’ouverture des travaux dudit Conseil, que «le faible volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie ne reflète nullement les liens fraternels historiques et solides unissant les deux pays», soulignant que les deux pays «disposent de multiples domaines économiques et travaillent sans cesse en vue de les développer». M. El-Ghazi a précisé que cette session tendait à «consolider les liens commerciaux et économiques, et rechercher de nouvelles opportunités de partenariat, à même de relancer les économies des deux pays, d’autant que la présence en grand nombre d'entreprises algériennes à cette exposition se veut une preuve de l'intérêt qu’accordent les hommes d’affaires algériens à la Mauritanie et leur volonté de parvenir à des partenariats gagnant-gagnant dans divers domaines». «La concrétisation des objectifs de ce Conseil d’affaires ne se réalisera qu’à travers la multiplication des rencontres et visites entre les hommes d’affaires des deux pays, en vue d’examiner les opportunités commerciales, industrielles et d’investissement, définir les domaines et secteurs économiques prioritaires et participer à des foires organisées dans les deux pays», a encore précisé M. El-Ghazi. Le Chef de la délégation d’hommes d’affaires algériens a également appelé à organiser des séminaires et des conférences périodiques dans les deux pays, en vue de faire connaître les activités économiques entre les deux pays, et prendre connaissance des systèmes juridiques et des procédures administratives, douanières et bancaires en vigueur dans chaque pays, affirmant, à ce propos, «l’importance d’encourager les investissements mixtes et d’œuvrer à l’accompagnement des investisseurs dans les deux pays, en vue de permettre à un plus grand nombre de sociétés algériennes et mauritaniennes de parvenir à des accords en passant par le Conseil d’affaires algéro-mauritanien».

Le vice-président de l'Union nationale du patronat mauritanien et co-président du Conseil d'hommes d'affaires mauritano-algériens, Mohamed Lafdal Ould Bettah, a, pour sa part, précisé que la réunion «permet de relancer le Conseil des hommes d'affaires mauritano-algériens, à travers plusieurs actions et activités à même de renforcer les relations économiques bilatérales mutuellement avantageuses», soulignant que «la réalisation de la route reliant nos deux pays entre dans ce cadre». Cette session du Conseil d'hommes d'affaires algéro-mauritaniens, qui se tient après une interruption de plus de dix ans, vise à dynamiser les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Elle permettra de passer en revue les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Mauritanie, et d'examiner les moyens de lever les obstacles qui entravent leur développement. Des rencontre bilatérales et des visites de terrain sont à l'ordre du jour de cette session qui se tient en marge de l'exposition des produits algériens (30 avril-7 mai) qui vise à faire connaître les potentialités économiques algériennes, notamment dans le domaine industriel, et les produits algériens, en vue de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures, conformément à la démarche du gouvernement visant à se tourner vers les marchés africains prometteurs. (APS)