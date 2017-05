AADL-2 : poursuite de l’opération de choix des sites

L'opération du choix des sites des logements du programme AADL-2, par les souscripteurs, se poursuit toujours, et les préparatifs sont en cours pour l’envoi «prochainement» des ordres de versement de la 2e tranche relative à ce programme, a indiqué, hier à Tipasa, le président-directeur général de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), Tarek Belaribi.

L’opération de sélection des sites des logements du programme AADL-2, par les souscripteurs (au nombre de 400.000), «se poursuit progressivement, et ne s’arrêtera pas», a déclaré à l'APS, M. Belaribi, en marge d’une cérémonie d'attribution des premiers logements du programme AADL-2 à Tipasa. «Le reste des souscripteurs aura sa chance, après le parachèvement du premier lot du programme», a-t-il ajouté, sans toutefois fixer une date pour ce faire. Parallèlement à la sélection des sites, l’AADL s’apprête, selon le même responsable, à l’envoi des ordres de versement de la 2e tranche relative au programme 2013 (concernant 40.000 souscripteurs), soit dès le parachèvement de l’opération de sélection. Il a fait état, en outre, de la poursuite de ce programme, conformément au calendrier fixé, tout en s’engageant au respect des engagements de l’AADL envers les souscripteurs. Après avoir signalé le quasi-parachèvement du programme AADL-1 dans de nombreuses wilayas, dont Tipasa, Constantine, Oran et Annaba, M. Belaribi a affirmé la détermination des autorités publiques à concrétiser la totalité du programme AADL-2 qui concerne 400.000 souscripteurs. Le PDG de l’AADL a présidé, en compagnie du wali de Tipasa, une cérémonie de distribution de clés à près de 500 souscripteurs du programme AADL-2 (2013), outre le règlement des dossiers relatifs aux sites d’implantation d’autres projets AADL-2.

L’opportunité a également donné lieu à la pose de la première pierre de réalisation de 5.650 unités du même programme, dont 1.850 dans la ville de Bou Ismaïl et deux autres lots de 1.850 et 2.000 unités dans celle de Tipasa. Sachant que la wilaya a bénéficié de 10.000 unités de logements au titre du programme AADL-2. (APS)