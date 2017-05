Algérie - Ethiopie : Renforcer la coopération

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, a appelé les opérateurs algériens et leurs homologues éthiopiens activant dans le domaine du tourisme à renforcer la coopération économique et à la hisser au rang des relations politiques liant les deux pays. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience qu'il a accordée à la ministre éthiopienne de la Culture et du Tourisme, Meaza Gebre Midhin, M. Nouri a souligné la nécessité de «renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme», précisant qu’«il y a de nombreux domaines de coopération à développer, en vue de hisser les relations économiques au rang des relations politiques existant entre les deux pays». Il a estimé que cette visite était l'occasion de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme, d'autant que l'Éthiopie est «une destination touristique privilégiée», appelant à «tirer profit des expériences dont elle dispose en la matière». Le ministre a rappelé que «l'accord de coopération, conclu en 2014 entre les deux pays dans divers domaines, sera mis en œuvre prochainement», rappelant l'ouverture dans les prochains jours d'une ligne aérienne Alger - Addis-Abeba. La ministre éthiopienne a précisé, de son côté, que sa visite «permettra de renforcer et de consolider les relations bilatérales dans divers domaines», soulignant avoir constaté, en visitant certains musées à Alger, «plusieurs particularités communes» entre les deux pays. Elle a salué le gouvernement algérien qui «œuvre à renforcer les relations bilatérales», appelant à «poursuivre les efforts pour développer la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme».